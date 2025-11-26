CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТУСИ и Gelarm подготовят ИТ-специалистов по мониторингу данных в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах

Московский технический университет связи (МТУСИ) и российский разработчик систем мониторинга, инвентаризации и обработки данных Gelarm объединят усилия для подготовки востребованных ИТ-специалистов и разработки отечественных решений для обработки и анализа событийной и метриковой информации. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Соответствующее решение закреплено в меморандуме о сотрудничестве, подписанном ректором МТУСИ Сергеем Ерохиным и генеральным директором Gelarm Ильей Ушановым. Первым проектом в рамках совместной работы стал Центр мониторинга инфраструктуры сетей связи, который сегодня торжественно открыли в вузе при поддержке компании «Информационные технологии будущего».

«В новом научно-образовательном пространстве эксперты Gelarm вместе с молодыми учеными, лаборантами и студентами МТУСИ будут работать над созданием программно-аппаратных комплексов для каналов связи мониторинговых систем и российских решений для высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Еще одно перспективное направление – использование искусственного интеллекта для прогнозирования состояния компонентов сетевой инфраструктуры», – отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

Центр призван не только объединить научные школы университета и отраслевого предприятия, но и стать площадкой для практического обучения студентов: здесь будут проходить лабораторные работы, мастер-классы и открытые лекции. В 2026 г. на базе лаборатории откроется сертифицированный центр, планируется реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на импортозамещение и разработку передовых технологий в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, облачных решений и других приоритетных сегментах ИТ-индустрии.

Ранее студенты МТУСИ прошли производственную практику в компании, где продемонстрировали высокий уровень знаний и большую заинтересованность в изучении актуальных сетевых технологий. Совместно с экспертами компании будущие специалисты построили сеть на базе протокола OSPF и настроили систему мониторинга по протоколу SNMP trap на базе решения Gelarm Infrastructure Management System (GIMS).

С этого учебного года в университете работает проектный центр «PROмониторинг», где студенты создают проекты по мониторингу параметров технологических процессов с возможностью их дальнейшей настройки. Ход работы курируют опытные наставники – преподаватели МТУСИ и эксперты Gelarm.

В дальнейшем партнеры планируют развитие открытого профессионального сообщества разработчиков для бесперебойного создания различных видов коннекторов, проведение совместных научно-образовательных и просветительских мероприятий, создание отечественных решений для совершенствования технологий мониторинга данных в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах.

