МТС усилила интернет на минеральных источниках Кочубеевского округа

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в десяти населенных пунктах Кочубеевского округа. Мобильный интернет стал стабильнее почти для 30 тыс. кочубеевцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы проведены в населенных пунктах Балахоновском, Беломечетской, Воронежском, Вревском, Заветном, Ивановском, Казьминском, Мищенском, Новой деревне, Родниковском. Инженеры компании запустили в селах и станицах округа дополнительные диапазоны 4G, что позволило расширить емкость и покрытие сети мобильного интернета. Одновременно в сеть на высокой скорости смогут выходить больше пользователей, чем до проведения работ.

Расширение сети 4G не только повысит цифровой комфорт кочубеевцев, но и позволит устанавливать оборудование на базе мобильной передачи данных. Например, видеонаблюдение, датчики влажности, температуры, движения, передающие данные онлайн. В зоне усиленного покрытия находятся несколько сельхозпредприятий Кочубеевского округа, минеральные источники и бальнеологические зоны отдыха, которые смогут применять цифровые решения в своей работе.

«Кочубеевский округ входит в число самых населенных территорий Ставропольского края. Это видно и по нагрузке на сеть сотовой связи. Поэтому мы регулярно вводим новые базовые станции и оснащаем существующие новым оборудованием. Это позволяет улучшить качество цифровых услуг для жителей и гостей округа», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

