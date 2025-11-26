CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Компания Dreame Technology выпустила новый аэрогриль

Компания Dreame Technology выпустила новый аэрогриль Dreame Tasti DZ30, который сочетает фирменные технологии 360° Dual-Source Cyclonic Heat™ поддержания высокой температуры и пара. Устройство создано для приготовления разнообразных блюд с минимальным использованием масла и максимальной сохранностью витаминов и полезных свойств продуктов. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Новинка оснащена двумя независимыми чашами, каждая по 5,5 литров, что позволяет готовить сразу два разных блюда за один цикл. Управляется девайс с сенсорного экрана, а восемь интеллектуальных предустановленных программ упрощают процесс приготовления, делая его быстрым, безопасным и комфортным для всей семьи.

Инновационная система 360° Dual-Source Cyclonic Heat™

Dreame Tasti DZ30 оснащён фирменной технологией 360° Dual-Source Cyclonic Heat™, которая позволяет равномерно обдувать блюда горячим воздухом сверху и снизу. Благодаря этому корочка получается хрустящей со всех сторон, а переворачивать блюда в процессе вообще не нужно. Такая система обеспечивает идеальное прожаривание и сокращает время готовки, сохраняя при этом соки внутри продукта.

gril700.jpg

Компания Dreame Technology выпустила новый аэрогриль

Система поддерживает высокие температуры пара, которые проникают внутрь блюда, делая его нежным и сочным. В отличие от обычных аэрогрилей, Dreame Tasti DZ30 удерживает до 72,8% влаги, что позволяет готовить мясо, рыбу и овощи без пересушивания. Сочетание высокотемпературного пара и воздуха создаёт идеальный баланс: хрустящая корочка снаружи и нежная текстура внутри. Это особенно важно для многослойных блюд, которые часто пересыхают при стандартном запекании в духовке.

Кроме того, эта технология позволяет уменьшить количество масла до минимума, сохраняя вкус и питательные свойства продуктов.

Новый аэрогриль Dreame Tasti DZ30 доступен с 26 ноября 2025 г. в DNS. Стоимость Dreame Tasti DZ30 — 20,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Россиян хотят автоматически штрафовать с помощью систем распознавания лиц

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще