K2 Cloud локализовал ИТ-инфраструктуру завода «Автомобильные технологии» в России

Завод «Автомобильные технологии» («ПСМА Рус») в Калуге локализовал свою ИТ-инфраструктуру на территории РФ в сжатые сроки. Проект был реализован в экстренном режиме после отделения от материнской компании и потери доступа к критически важным сервисам. За несколько месяцев компания при поддержке облачного провайдера «K2 Cloud» (подразделение «К2Тех»), не только восстановила работоспособность, но и заложила основу для развития современной гибридной ИТ-архитектуры.

Для заказчика было очень важно построить отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и сохранить бесшовность в процессе переноса из Франции в Россию систем, связанных с управлением бухгалтерией и кадрами. При поддержке компании Prof-IT Group успешно внедрен комплекс интегрируемых типовых решений «1С:Корпорация», в частности, «1С:ERP Управление холдингом», а также MES- и WMS-системы, разработанные компанией Prof-IT Group на платформе «1С». Техническое решение построено на базе облачной платформы «K2 Облако». За счет успешного внедрения более чем 300 офисных сотрудников смогли продолжить работу без простоев.

«2024 г. стал для нас периодом глубокой технологической трансформации. Приоритетной задачей было восстановление полного цикла производства — от крупноузловой до мелкоузловой сборки, а также оперативная локализация ИТ-решений и перенос критически важных сервисов в облако для бесперебойной работы сотрудников. Это потребовало масштабирования всей ИТ-инфраструктуры и её адаптации к постоянно растущим производственным нагрузкам. Мы прошли путь от практически нулевой операционной готовности до полного восстановления всех процессов. В этом нам значительно помог K2 Cloud, чьи специалисты находили решения даже в нестандартных ситуациях. Благодаря совместной работе нам удалось создать современную, надежную и безопасную ИТ-инфраструктуру, которая обеспечит устойчивое развитие предприятия в будущем», — отметил Евгений Нестеренко, ИТ-директор «ПСМА Рус».

За несколько месяцев с момента старта проекта инфраструктура была масштабирована в 4 раза. Это позволило развернуть расширенную конфигурацию с дополнительными сервисами резервного копирования, мониторинга производительности и средствами защиты от утечек данных. После локализации ключевых сервисов и увеличения пропускной способности каналов удалось свести количество инцидентов, связанных со сбоями в работе систем, практически к нулю.

На текущий момент в «К2 Облаке» сохраняется работа ERP-системы «1С», что позволяет гибко масштабировать ресурсы под растущие нагрузки, например, при закрытии месяца. Для производственных систем, требующих максимального контроля, заказчиком принято решение о выстраивании локальной инфраструктуры. Построенная гибридная модель, включающая межсетевой экран в облаке, позволяет компании надежно соединять филиалы в Калуге и Москве и обеспечивать удаленный доступ для сотрудников.

«Наша задача заключалась в том, чтобы предоставить заказчику не просто инфраструктуру, а гибкий и надежный инструмент для бизнеса. Гибридная модель, сочетающая облачную масштабируемость для ERP-систем и локальную отказоустойчивость для производственных процессов, идеально легла в основу их цифровой трансформации в новых реалиях», – отметила Анжелика Захарова, руководитель практик «1С» и кибербезопасности K2 Cloud.