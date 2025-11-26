Microsoft удалила собственный рекламный ролик, потому что он нагло врал о «всезнающем» Copilot в Windows. Видео

Microsoft поймали на обмане в рекламе ассистента Copilot в Windows. В ней она нахваливала его, рассказывая, как быстро и просто с его помощью можно пользоваться Windows, но на деле в ролике не было и половины действий, которые нужно было выполнить пользователю, чтобы Copilot, наконец, сделал то, что от него просят. Уличенная во лжи, Microsoft втихаря удалила рекламный ролик.

Ложь во благо Microsoft

Корпорацию Microsoft уличили в публикации рекламы виртуального ассистента Copilot, содержащей некорректную информацию о его работе. На ложь и недоговорки указало профильное издание Windows Latest, которое наглядно продемонстрировало, как именно должно работать то, что показано в ролике, и насколько в действительности все сложнее, чем было показано в ролике.

Microsoft встроила Copilot в Windows в августе 2023 г. и теперь очень активно навязывает его пользователям. Им это не нравится, и они ищут любые способы, чтобы избавиться от этого ассистента.

Что не так с рекламой

Ролик демонстрировал умение Copilot быстро менять параметры интерфейса Windows и в целом намекал на то, что благодаря ему пользоваться ОС смогут все, в том числе пенсионеры. В видеоряде как раз упоминалась бабушка главного героя.

Рекламный ролик Microsoft

Ролик датирован ноябрем 2025 г. – он был размещен в заблокированной в России американской соцсети Х и по-тихому удален после скандала вокруг него. В нем пользователь просит Copilot показать ему, как в оснастке «Параметры» поменять масштаб текста.

По сюжету Copilot действительно подсказывает, что нужно делать, но на вопрос пользователя о том, какой масштаб ему выбрать, помощник предлагает оставить нынешнее значение, хотя пользователь изначально просил увеличить масштаб. Ему пришлось вручную выбирать нужный ему вариант, все это запечатлено на видео.

windowslatest Реакция пользователей не заставила себя ждать

Посмотревшие ролик пользователи Х указали на этот недочет, а также отметили, что Copilot вел привел пользователя к неправильной настройке. Он предложил ему поменять масштаб всего интерфейса, тогда как пользователю нужно было изменить размер текста.

Если копнуть глубже

В небольшой рекламе, опубликованной Microsoft, нашлось место для еще одного недочета, гораздо более масштабного и способного сбить с толку любого, кто попытается повторить эксперимент. На него отдельное обратили внимание специалисты Windows Latest.

Microsoft Реклама Microsoft в последнее время лишь отпугивает пользователей

Он заключается в том, что в ролике пользователь добрался до нужно ему настройки при помощи одной лишь команды «Привет, Copilot». Но в реальности это работает совершенно по-другому.

Чтобы Copilot сделал все то, что он делает в ролике, недостаточно просто активировать его. Пользователю придется также отдельно включить Copilot Vision, после чего вручную выбрать окно, к которому ассистент получит доступ – в данном случае это приложение «Параметры».

В видеоролике о том, что пользователю проделать все эти манипуляции, ничего не сказано, подчеркнули эксперты Windows Latest.

Слишком много вранья

Также специалисты Windows Latest провели свой эксперимент и установили, что Copilot в их случае оказался не в силах сразу дать им правильный ответ на вопрос о том, как поменять масштаб текста. Ассистент ошибся несколько раз подряд и лишь спустя несколько попыток все же предоставил нужную информацию. В ролике Copilot, напротив, с первой же попытки дал пользователю корректный ответ на его запрос.

После волны критики и после публикации изобличающей статьи в Windows Latest Microsoft удалила лживую рекламу. Специалисты портала подчеркнули, что подобное насаждение Copilot раздражает пользователей, не желающих пользоваться им.

По их словам, это приводит к отказу многих людей от Windows в пользу других платформ. Как сообщал CNews, этому также способствуют большое количество некачественных обновлений для Windows 11 и прекращение поддержки Windows 10.