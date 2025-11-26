DCLogic и Gmonit объявляют о стратегическом партнерстве для развития рынка Observability решений в России

Системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic и российский разработчик Observability платформы Gmonit заключили стратегическое партнерское соглашение. Целью сотрудничества является масштабирование современного инструмента наблюдаемости для российских компаний, развитие локального рынка Observability решений и расширение доступности передовых технологий мониторинга ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Современный российский рынок мониторинга сталкивается с комплексом серьезных вызовов. Дефицит отечественных решений в сфере observability, зависимость от зарубежных поставщиков и растущая потребность в надежных инструментах контроля ИТ-инфраструктуры формируют критическую необходимость в локализации технологий. Gmonit выступает зрелой и полностью адаптированной альтернативой зарубежным решениям, обеспечивающей высокий уровень наблюдаемости, прозрачности и контроля.

Новое партнерство призвано преодолеть эти ограничения путем масштабирования Observability платформы Gmonit, которая помогает компаниям повышать надежность своих ИТ-систем. DCLogic получит возможность ускорять проекты цифровой трансформации и импортозамещения, предоставляя своим заказчикам платформу наблюдаемости с поддержкой вендора. В рамках партнерства также планируется разработка новых локальных решений на базе технологий Gmonit для развития российского рынка инструментов мониторинга.

Заказчики DCLogic в свою очередь получат доступ к Observability платформе Gmonit, объединяющей мониторинг метрик, событий, логов и трассировок с применением ИИ. Платформа помогает быстрее выявлять сбои в цепочках заказов, платежах и транзакциях, повышать доступность и производительность онлайн-сервисов.

«В условиях растущей цифровизации российских компаний потребность в эффективных инструментах мониторинга критически возрастает, — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. — Объединение экспертизы DCLogic в системной интеграции с инновационным продуктом Gmonit предоставит заказчикам доступ к решению, позволяющему значительно повысить надежность и управляемость ИТ-инфраструктуры. Это партнерство объединяет технологические преимущества Gmonit с нашей глубокой отраслевой экспертизой, что поможет клиентам решать задачи цифровой трансформации и импортозамещения».

Игорь Пустоветов, генеральный директор Gmonit: «Партнерство с DCLogic имеет стратегическое значение для нашего развития. Сочетание технологических возможностей Gmonit и интеграционной экспертизы DCLogic позволит быстрее и масштабнее внедрять нашу платформу в компаниях, которым необходимы глубокая наблюдаемость, высокая доступность и полный контроль над данными. Также в будущем мы сможем предлагать клиентам новые эффективные решения для мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой».