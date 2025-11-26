ARinteg подтвердила соответствие стандартам качества в сфере ИТ

Компания ARinteg успешно прошла ресертификацию системы менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

Полученный документ удостоверяет соответствие опыта и деловой репутации компании требованиям ГОСТ Р 66.0.01-2017 и говорит о том, что бизнес-процессы ARinteg отвечают требованиям качества при оказании полного спектра ИТ-услуг.

Область применения стандарта охватывает ключевые направления деятельности компании, включая: обследование, проектирование, разработку и внедрение информационных систем и сетей связи; техническую поддержку и сервисное обслуживание; инжиниринг и сопровождение программных продуктов; поставку программного обеспечения, вычислительной техники и периферийных устройств; разработку ПО.

«Для нас сертификация — это не формальность, а рабочий инструмент менеджмента, — отметил коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. — Добровольно подтверждая соответствие российскому стандарту, мы демонстрируем свою ответственность перед клиентами и гарантируем стабильно высокий уровень услуг и решений».