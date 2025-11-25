CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российский бренд OSiO представляет ПК: максимальная производительность для работы и развлечений

Российский бренд компьютерной техники OSiO (компании ICL Техно) объявляет о начале продаж нового персонального компьютера CyberLine B59i, который сочетает в себе высокую производительность, графику Nvidia® GeForce RTX™ и современный дизайн полноразмерного корпуса. Новинка предназначена как для профессионалов в области проектирования, монтажа видео и работе с графикой, так и любителям игр. Об этом CNews сообщили представители ICL.

ПК CyberLine B59i спроектированы на базе материнских плат с сокетом LGA1700 и чипсетом Intel H610, имеют слот PCIe x16 для установки дискретной графики и поддерживают установку оперативной памяти DDR4 или DDR5 до 92Gb, двух SSD M.2 PCIE 3.0 и четырех SATA 6Gb/s. Питание обеспечивается БП мощностью 550Вт.

Важной отличительной особенностью является продуманный полноразмерный корпус, одна из боковых стенок которого выполнена из тонированного закаленного стекла. Четыре вентилятора с регулируемой RGB подсветкой и большой внутренний объем обеспечивают эффективный отвод тепла. Также это упрощает доступ ко внутренним компонентам: легко и без затруднений произвести чистку, профилактику и апгрейд ПК без утраты заводской гарантии.

cyber_pc_desktop700.jpg

Новый персональный компьютер CyberLine B59i

«Создавая ПК CyberLine B59i, ключевыми приоритетами для нас были качество, надежность и долговечность. Для нас важно, чтобы пользователь получил качественное и проверенное устройство, которое прослужит ему много лет и производительность которого можно при необходимости увеличивать самостоятельно», — сказала Анастасия Черкасенко, руководитель команды OSiO.

ПК CyberLine B59i уже доступен для покупки в розничных магазинах.

