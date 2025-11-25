CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО Цифровизация Системное ПО
|

Мессенджер Max стал доступен пользователям Astra Linux

«Группа Астра» и компания «Коммуникационная платформа» (VK) объявили о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости национального мессенджера Max с операционной системой Astra Linux. По результатам тестирования выпущен сертификат Ready for Astra — он доказывает безопасное использование Max на устройствах под управлением Astra Linux, включая системы с повышенными требованиями к информационной безопасности.

По оценкам независимых аналитиков Strategy Partners, в 2024 г. ОС Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем. Аудитория Max в ноябре превысила 55 млн пользователей. Вся инфраструктура платформы находится на территории России. Приложение включено в реестр российского ПО.

Директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра» Кирилл Синьков сказал: «Подтверждение совместимости Max и Astra Linux создает фундамент для формирования полноценной суверенной цифровой экосистемы. В партнерстве с ведущими российскими разработчиками мы создаем среду, в которой безопасность органично сочетается с пользовательским удобством, а выбор отечественных решений становится естественным для бизнеса и государственных организаций. Мы намерены развивать сотрудничество с участниками российского ИТ-рынка, чтобы каждая компания и ведомство могли строить надежную и независимую коммуникационную инфраструктуру».

Вице-президент VK, руководитель проекта Max, Фарит Хуснояров отметил: «Успешное прохождение сертификации упрощает и ускоряет внедрение мессенджера в коммерческих организациях и государственных структурах, что позволяет обеспечить защищенность и полную импортонезависимость — в том числе в работе с чувствительными данными».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще