Для 15 тыс. сельчан Татарстана расширили покрытие LTE по федеральной программе

В проект «Устранение цифрового неравенства» вошли еще 55 деревень и сел в 23 районах республики. Благодаря совместным усилиям «МегаФона» и министерства цифрового развития региона, 15 тысяч жителей небольших населенных пунктов получили стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» развернули LTE-покрытие по всей территории поселений, охватив жилые дома, школы, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания. Теперь абонентам оператора не нужно выезжать в районные или республиканские центры, чтобы воспользоваться банковскими услугами, оформить налоговый вычет или пройти онлайн-обучение.

В частности, сеть 4G появилась в совсем малонаселенных пунктах. К примеру, в деревне Сабанче и селе Булдырь, поселках Бутаиха и Ушня проживает менее 100 человек, а в селах Чирково, Большое Елово, Крещеная Ерыкса, Чаксы, Нарат-Елга, Новоспасск, Дербедень, Сиза, Нырья, Новый Сардек, Алекина Поляна, Туркаш, Утяшки — не более 300. Именно эти параметры определены условиями федерального проекта, который действует в России уже 11 лет.

«Устранение цифрового неравенства на сельских территориях — одно из приоритетных направлений нашей работы. Программа нацелена на обеспечение связью малых населенных пунктов с численностью жителей до 500 человек. До конца 2025-го услуги мобильной связи планируется улучшить еще в 89 селах и деревнях. Всего за последние 3 года такие станции заработали в 274 сельских населенных пунктах, где проживают порядка 40 тысяч человек», — сказал Илья Начвин, министр цифрового развития Республики Татарстан.

Благодаря постоянному развитию инфраструктуры связи c 2020 г. суммарный объем потребления мобильного интернета в районах республики вырос в 3,5 раза.

«Федеральные программы оказывают существенную поддержку в освоении отдаленных и труднодоступных поселений. Эти многолетние усилия дают зримые результаты: сегодня сельские жители по уровню цифровой активности почти достигли городского уровня. Например, в октябре клиенту в малом населенном пункте требовалось в среднем 27 Гбайт трафика, при этом в городе этот показатель составил 28 Гбайт», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.