Запущена базовая версия платформы данных для строительства

Запущена базовая версия Отраслевой платформы данных строительной отрасли. Инициатива призвана повысить объем машиночитаемых данных девелопмента и способствовать ускоренному внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслевые процессы. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России.

«Платформа создана в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни», ориентированного на достижение показателей, поставленных в национальных целях развития Российской Федерации и утвержденных Указом Президента России № 309. Это не просто база данных: объединив усилия Минстроя России, регионов и профессионального сообщества, мы переводим индустрию на «цифровой язык», чтобы открыть дорогу искусственному интеллекту. Наша цель — чтобы проекты с самого начала генерировали чистые, структурированные данные, готовые для анализа искусственным интеллектом. Все это позволит нам принимать более точные решения, оптимизировать ресурсы и вывести отрасль на качественно новый уровень эффективности и технологической независимости, определенных национальными целями развития страны», — сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

На платформе в открытом доступе уже размещены первые наборы данных, связанные с многоквартирным строительством (МКД), частным домостроением и жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). Пользователи могут получить доступ к датасетам, таким как анализ квартир по классам недвижимости, план ввода объектов строительства по кварталам, объекты строительства по регионам, анализ сезонности строительства, квартирография, популярность характеристик частных домов, региональная аналитика строительства, активность застройщиков по строительным проектам, прогноз ввода объектов ЖСК.

«Запуск базовой версии Отраслевой платформы данных — это значимый шаг к созданию единого информационного пространства строительной отрасли. Решение основано на данных рынка жилищного строительства страны. Мы стремимся предоставить участникам рынка инструменты для эффективной аналитики и принятия обоснованных решений. Доступ к машиночитаемым данным открывает новые горизонты для развития ИИ, способствуя повышению прозрачности и скорости строительства. Это основа для формирования умных сервисов и ИИ-агентов, которые в итоге сделают жилищное строительство еще более качественным и эффективным для всех», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Уже сейчас пользователи платформы могут использовать статистические датасеты для анализа рынка, выявления трендов, оптимизации бизнес-процессов застройщиков и проектировщиков и создания сервисов прогнозирования.

Платформу разрабатывает ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии», входящая в группу ДОМ.РФ. В ближайших планах расширить базовые функции системы, в том числе внедрить авторизованную зону платформы с возможностью загрузки датасетов, добавить программный интерфейс (API) для интеграции с внешними системами, а также добавить новые наборы данных.