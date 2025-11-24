CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

В ALD Pro появился встроенный ИИ-помощник для системных администраторов

«Группа Астра» представила новую разработку — ИИ-ассистент для службы каталога ALD Pro. Этот интеллектуальный помощник кардинально меняет работу с продуктом, предоставляя мгновенные ответы на вопросы специалистов и в разы повышая эффективность их работы.

Разработка избавляет системных администраторов от необходимости вручную искать информацию: теперь точный ответ на любой вопрос по работе с ALD Pro можно получить буквально за несколько секунд. Для формулировки запроса не требуется знание специальных команд или терминов.

Решение не только ускоряет рутинные операции, но и приносит измеримую бизнес-пользу. Оно обеспечивает мгновенный доступ к знаниям, минимизируя простои в работе, и автоматизирует рутинный поиск, высвобождая время сотрудников для более важных задач. Кроме того, ассистент значительно ускоряет адаптацию новых сотрудников, предоставляя им встроенную экспертную поддержку и сокращая время на обучение.

«На кейсе ALD Pro мы доказали, что локально размещенные большие языковые модели, настроенные под конкретные задачи, демонстрируют свыше 70% качественных ответов и значительно снижают нагрузку на техническую поддержку. ИИ-помощник — незаменимый инструмент для компаний на этапе импортозамещения, позволяющий им быстро адаптироваться к изменениям. Внедрение таких решений позволяет ускорить онбординг сотрудников и повысить общую продуктивность команд на 30–40%», — сказал Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра»

«Мы стремимся сделать технологии импортозамещения ближе для наших пользователей, поэтому инвестируем большое количество ресурсов в исследование лучших практик, разработку учебных материалов и наш ИИ-ассистент стал ещё одним важным шагом в этом направлении. Это не просто поиск по базе знаний, а настоящий цифровой коллега, который может говорить с тобой на одном языке», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще