В ALD Pro появился встроенный ИИ-помощник для системных администраторов

«Группа Астра» представила новую разработку — ИИ-ассистент для службы каталога ALD Pro. Этот интеллектуальный помощник кардинально меняет работу с продуктом, предоставляя мгновенные ответы на вопросы специалистов и в разы повышая эффективность их работы.

Разработка избавляет системных администраторов от необходимости вручную искать информацию: теперь точный ответ на любой вопрос по работе с ALD Pro можно получить буквально за несколько секунд. Для формулировки запроса не требуется знание специальных команд или терминов.

Решение не только ускоряет рутинные операции, но и приносит измеримую бизнес-пользу. Оно обеспечивает мгновенный доступ к знаниям, минимизируя простои в работе, и автоматизирует рутинный поиск, высвобождая время сотрудников для более важных задач. Кроме того, ассистент значительно ускоряет адаптацию новых сотрудников, предоставляя им встроенную экспертную поддержку и сокращая время на обучение.

«На кейсе ALD Pro мы доказали, что локально размещенные большие языковые модели, настроенные под конкретные задачи, демонстрируют свыше 70% качественных ответов и значительно снижают нагрузку на техническую поддержку. ИИ-помощник — незаменимый инструмент для компаний на этапе импортозамещения, позволяющий им быстро адаптироваться к изменениям. Внедрение таких решений позволяет ускорить онбординг сотрудников и повысить общую продуктивность команд на 30–40%», — сказал Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра»

«Мы стремимся сделать технологии импортозамещения ближе для наших пользователей, поэтому инвестируем большое количество ресурсов в исследование лучших практик, разработку учебных материалов и наш ИИ-ассистент стал ещё одним важным шагом в этом направлении. Это не просто поиск по базе знаний, а настоящий цифровой коллега, который может говорить с тобой на одном языке», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.