Ускоряя цифровую трансформацию бизнеса: SimpleOne и Outsorsa стали технологическими партнерами

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и российский интегратор Outsorsa объявили о заключении технологического партнерства. Соглашение позволит интегратору размещать собственные решения на маркетплейсе SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Одним из первых решений компании Outsorsa, представленных на иаркетплейсе, стал модуль «JESM Контроль и Мониторинг»‎ для управления ИТ-рисками и контроля стабильности корпоративных систем. Модуль выявляет критические нарушения, оценивает соответствие регламентам, проверяет актуальность и корректность данных в модулях (CMDB, база знаний, активы), рассчитывает «здоровье» окружений и обеспечивает надежность сервисов.

Модуль оценивает влияние отклонений на ИТ-сервисы и бизнес-процессы, контролирует качество данных. Решение включает преднастроенные правила и метрики, а также возможность создавать собственные шаблоны контроля под задачи компании.

Еще одним решением, представленным на маркетплейсе, стал модуль «JESM Автоматизация тестирования», разработанный Outsorsa. Это‎ инструмент для управления тестовыми сценариями и проведения автоматизированного тестирования через различные веб-браузеры и API. Он предназначен для проверки работы бизнес-процессов, интеграций и пользовательских сценариев в системе SimpleOne. Использование модуля снижает количество дефектов, повышает качество и предсказуемость релизов, минимизирует человеческий фактор и обеспечивает постоянный контроль стабильности цифровых сервисов.

Модуль проводит функциональное, интеграционное, API- и email-тестирование по заранее заданным сценариям, запускает тесты под разными пользователями с различными правами доступа, отображает запуск тестового сценария в браузерном окне, обрабатывает и визуализирует результаты тестирования.

«Технологическое партнерство с Outsorsa позволит продвигать решения, расширяющие возможности платформы SimpleOne. Компания создает продукты, которые отвечают реальным потребностям корпоративных клиентов в контроле ИТ-систем и автоматизации тестирования», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne.

«Наше партнерство означает надежность и предсказуемость ваших цифровых сервисов. Наши модули позволяют компаниям контролировать критические процессы, качество, снижать операционные риски и обеспечивать стабильное развитие систем в условиях высокой нагрузки на ИТ. Включение продуктовых решений Outsorsa в Маркетплейс SimpleOne делает эти возможности доступными каждому заказчику платформы SimpleOne»,— сказал Виталий Кашко, технический директор Outsorsa.