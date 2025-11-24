CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС расстелила ускоренный LTE-ковер над автовокзалом и центральным рынком Черкесска

МТС расширила сеть LTE на автовокзале Черкесска и территории центрального рынка республиканского центра. Благодаря строительству новой базовой станции средняя скорость передачи данных выросла на 30%, что позволит местным жителям и туристам пользоваться интернетом с большим комфортом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Центральный рынок Черкесска с его национальным кавказским колоритом популярен как среди жителей республики, совершающих здесь регулярные покупки, так и среди туристов, приезжающих за сувенирами и местными продуктами. Автовокзал обслуживает рейсы из соседних регионов и крупных городов: Ставропольского края, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Ростова-на-Дону и др. Основной поток туристов направляется к горнолыжным курортам Архыз и Домбай.

По данным Big Data МТС, Карачаево-Черкесия за летний сезон 2025 г. стала на 30% популярнее среди туристов по сравнению с прошлым годом. Основная часть гостей прибыла из Ставропольского края (45%), Краснодарского края (20%), Москвы и Московской области (16%), Ростовской области (12%), а также Волгоградской области и Санкт-Петербурга (по 3%).

«Современная связь сегодня – это не просто комфорт, это инструмент для планирования маршрутов, заказа такси, общения и развлечений. Повышение скорости интернета на автовокзале и центральном рынке позволит жителям и туристам быстрее находить нужную информацию, пользоваться онлайн-сервисами и проводить время с максимальным комфортом», – отметил директор МТС в Карачаево-Черкесской Республике Расул Каппушев.

