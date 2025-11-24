CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Медцентр «Медицея» сократил ИТ-затраты и автоматизировал 600 сотрудников на единой платформе «Первого Бита»

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по цифровой трансформации ижевского многопрофильного медцентра «Медицея». Сеть из трех клиник заменила 80 разрозненных систем единой цифровой экосистемой на базе «». Это позволило повысить операционную эффективность, аккумулировать важную информацию в единый контур и создать прочную основу для дальнейшего роста и масштабирования. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

«В результате сотрудничества с «Первым Битом», мы не только перешли на единую МИС, достигнув единого цифрового контура движения пациента и полной прозрачности процессов, но и сформировали внутреннюю ИТ-команду для самостоятельной поддержки и развития системы», — сказал операционный директор клиники «Медицея» Елена Ахмедзянова.

До начала проекта клиника пользовалась 80 разрозненными программами. Со временем такая система стала серьезным препятствием: мешала масштабированию, затрудняла внедрение новых сервисов и замедляла реакцию на изменения. Единого информационного пространства не было.

Стратегическим ответом стал переход на единую платформу «БИТ.Управление медицинским центром Корп», объединившую большую часть процессов — от регистратуры и стационара до маркетинга и финансов. Параллельно был реализован проект по переводу кадрового учета более чем 600 сотрудников в современную систему «1С:Зарплата и управление персоналом Корп».

Внедрение началось с глубокого аудита, разработки стратегии перехода к единой системе, что позволило адаптировать решение под уникальные бизнес-процессы клиники и исключить дублирование функций, существовавшее в историческом ИТ-контуре.

Отдельное внимание уделили миграции исторических данных из старых учетных систем, интеграции с внешними сервисами, агрегаторами и системой личных кабинетов. Важными задачами стали простота интерфейса, безопасность обмена данными и возможность дальнейшего самостоятельного развития продукта силами собственной ИТ-команды клиники.

На этапе опытной эксплуатации были оперативно решены вызовы, связанные с пиковыми нагрузками. Возникли и сложности с интеграцией — запуск некоторых модулей пришлось дорабатывать уже после старта новой платформы. Сложные сценарии учета и обработка исторической информации решались на первых неделях эксплуатации.

«В этом проекте мы применили комплексный подход к автоматизации, создав для клиники целостную, масштабируемую и управляемую ИТ-экосистему. Провели обучение для внутренней команды. Следующая цель — глубокая интеграция медицинского, кадрового и управленческого контуров для автоматизации и обеспечения прозрачности управления бизнесом, что откроет для «Медицеи» новый уровень операционной эффективности», — отметил руководитель группы медицинских проектов компании «Первый Бит» в Челябинске Николай Савин.

