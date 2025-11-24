CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Мангазея» и KTS внедрили систему умного здания в ЖК «Интонация»

ИT-команды девелопера «Мангазеи» и разработчика KTS внедрили систему умного здания в уже готовый ЖК бизнес-класса «Интонация». Разработчики заложили шесть способов зайти в ЖК, автоматический вызов лифта, распознавание номеров на парковке и бронирование мест под машины нерезидентов. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Резиденты могут попасть на территорию благодаря автоматическому открытию дверей с BLE, через QR- или pin-код, биометрию, брелок. Пока житель проходит через зону лобби в подъезде, лифт автоматически приезжает и ожидает посадки пассажиров.

Гости и курьеры проходят через звонок на мобильное приложение или по тем же QR и pin-кодам. Когда по выданным жителем доступам кто-то проходит, в приложение MConnect приходит push-уведомление.

Для проезда на паркинг 90% резидентов пользуются UHF-метками — карточками дальнего действия для автоматического открытия ворот. Если житель добавил номер своей машины в приложении, он может попасть на паркинг через систему распознавания номера автомобиля. Для бронирования гостевого парковочного места собственник также оформляет заявку в приложении.

«Нашей общей задачей с KTS было объединить цифровую среду и инженерную инфраструктуру так, чтобы встроенные цифровые сервисы были нативны и незаметны для жителя. Чтобы, проходя на территорию, резидент не чувствовал никаких ограничений, а сервисы наоборот помогали ему. Часто при работе с ИT-подрядчиками вскрывается много нюансов. Например, фишка вроде бы есть, но ее невозможно использовать. Нам хотелось создать функциональные сценарии, чтобы конечный продукт был полезен для потребителя. Благодаря вовлеченности, экспертизе и, что не менее важно, адекватности команды KTS, вместе нам этого удалось достичь», — сказал Вадим Миронов, руководитель направления Smart, девелопер «Мангазея».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще