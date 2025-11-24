«Корус Консалтинг» обновил HRM-платформу K-Team для «Топ-Сервис»

ГК «Корус Консалтинг» помогла компании «Топ-Сервис» вывести HR‑процессы на новый уровень – запущен обновленный вариант HRM‑платформы K-Team. Теперь все ключевые задачи по работе с персоналом решаются в единой системе, а сотрудники получили персональное цифровое рабочее пространство. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Топ-Сервис» – участник российского рынка профессионального клининга, эксплуатации зданий и обслуживания инженерных систем. За более чем 10 лет работы штат компании вырос до более чем 3000 человек. Чтобы управлять таким количеством сотрудников, нужны современные цифровые инструменты.

Еще в 2023 г. «Корус Консалтинг» начал внедрять в «Топ-Сервис» CRM-систему на базе «Битрикс24» для автоматизации взаимодействия с клиентами. Но внутри компании сформировался еще один запрос – требовалось наладить управление бизнес- и HR-процессами. Анализируя разные варианты, руководство приняло решение не создавать «зоопарк» разрозненных систем, а объединить все в рамках одной платформы. И здесь ключевым стал продукт K-Team.

K-Team не просто дополняет «Битрикс24» – он превращает его в полноценный корпоративный портал. Персонализированный интерфейс, набор инструментов для сотрудников и менеджеров, интеграция с «1С:ЗУП» и Active Directory – все это позволило автоматически синхронизировать данные и заметно упростить рутинные HR-задачи.

K-Team HRM – модульная платформа, и проект стартовал с внедрения базового модуля «K-Team.Интранет». Это решение дало эффект: общение между сотрудниками стало налаженным и прозрачным благодаря продуманной оргструктуре, а информирование – оперативным и четким.

Сотрудники оценили и новые возможности личного кабинета: теперь они могут самостоятельно запрашивать справки и документы, не обращаясь в HR- или ИТ-службу. А личные профили превратились в мини-визитки – здесь можно рассказать о себе, своих навыках и интересах, указать статус. По сути, это аналог привычных социальных сетей, но в корпоративном формате.

Оценив первые результаты, руководство «Топ-Сервис» решило развивать платформу. В июле 2025 г. компания запустила полную версию K-Team. Теперь это не просто инструмент для общения, а полноценная система управления персоналом.

Платформа позволила, автоматизировать онбординг новых сотрудников, выстроить систему оценки компетенций и эффективности по KPI, а также создать внутреннюю систему обучения и развития.

Обновленная платформа дала возможность сотрудникам, HR‑специалистам и руководителям пользоваться набором удобных инструментов для эффективной совместной работы. Так, внедрение модулей обучения и адаптации персонала позволило компании безболезненно отказаться от внешней LMS-системы и перенести все корпоративные курсы в K-Team HRM.

Процесс онбординга и развития персонала стал прозрачнее: и новички, и их руководители могут в любой момент заглянуть в личные кабинеты и отследить, как идет адаптация и обучение. А если возникают вопросы, на помощь всегда готов прийти чат-бот – он дает ответы моментально, заметно снижая нагрузку на коллег и HR-специалистов.

Одно из самых заметных нововведений – конструктор главной страницы. Теперь каждый сотрудник может настроить рабочее пространство под свои задачи: выбрать нужные виджеты и их отображение, сформировать быстрые ссылки. Все эти операции можно проводить без помощи ИТ-службы и без знаний программирования.

Дополнительный эффект дал ИИ-ассистент Copilot. С ним сотрудники и HR‑специалисты могут мгновенно находить нужную информацию и создавать контент прямо в системе. Рутинные операции теперь отнимают гораздо меньше времени, что позволяет сосредоточиться на более важных задачах.

«Мы видим, как K-Team HRM меняет подход к управлению в “Топ-Сервис”. Платформа не просто автоматизирует рутинные операции, но и создает новую среду для мотивации и сотрудничества. Особой популярностью у сотрудников пользуются функции совместной работы над задачами и проектами, внутренние чаты, фотогалерея и система публичных благодарностей, уже ставшая частью программ мотивации. Платформа доступна как на десктопных, так и на мобильных устройствах, что особенно важно в распределенных командах. Следующий шаг – развитие модулей KPI, геймификации и магазина призов, что позволит закрыть полный цикл управления эффективностью и вовлеченностью», – отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

«K-Team HRM стала для нас не просто инструментом автоматизации, а ядром цифровой корпоративной культуры. Особенно ценной оказалась возможность интеграции CRM-системы и корпоративного портала с “1С” и другими сервисами компании. Персонализация главной страницы, которая появилась после обновления платформы, дала нашим сотрудникам ощущение личного пространства и вариативности выбора, а интеграция всех процессов в единую систему обеспечила прозрачность и высокую скорость совместной работы. Это особенно важно для работы такой крупной, динамичной компании с распределенной структурой как мы», – сказала Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению «Топ-Сервис».