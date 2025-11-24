CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания «ААМ Системз» автоматизировала пропускной режим киностудии «Амедиа».

Компания «ААМ Системз» завершила внедрение автоматизированной системы пропускного режима на одной из российских площадок кино- и телепроизводства — киностудии «Амедиа». Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Студия площадью 42 тыс. кв. м работает круглосуточно и ежедневно принимает до 500 человек: съемочные группы, подрядчиков, артистов и гостей индустрии. При столь интенсивном потоке гостей возникла необходимость существенно ускорить процесс оформления пропусков и снизить нагрузку на службу безопасности.

В рамках проекта «ААМ Системз» внедрила платформу PassOffice, через которую теперь проходит весь процесс оформления доступа. На входных группах установлены терминалы саморегистрации PassOffice Terminal. Гости сканируют паспорт, знакомится с политикой обработки персональных данных и получают пропуск самостоятельно.

Система полностью интегрирована с действующей СКУД Perco WEB: все данные о статусах пропусков передаются автоматически в режиме реального времени. Это исключает ошибки ручного ввода и ускоряет прохождение через контрольно-пропускные пункты.

По итогам внедрения скорость оформления пропусков выросла, очереди на входе исчезли, а сам процесс стал удобным и полностью прозрачным для всех участников производственного процесса.

