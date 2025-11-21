«МойОфис» расширяет функциональность классических офисных решений

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания представила разработки для развития своих классических решений в сегменте коммуникаций и офисного ПО. Были представлены обновления, радикально расширяющие функциональность компонентов экосистемы «МойОфис» — настольных и веб-редакторов, а также корпоративного мессенджера Squadus. Компания также продемонстрировала совершенно новые продукты для бизнеса, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта в корпоративном контуре.

«МойОфис Документы Настольные»:

Интерпретатор VBA. «МойОфис» представил первое российское решение с поддержкой VBA, разработанное внутри редактора таблиц. VBA — стандарт автоматизации в иностранных табличных редакторах, на котором построены сотни тысяч макрокоманд и пользовательских решений в корпоративном секторе. Теперь пользователь может продолжать работу с историческими табличными документами в редакторе «МояТаблица», сохраняя привычные бизнес-процессы и автоматизацию. Функция преобразует VBA-код в Lua — внутренний язык автоматизации «МойОфис» — позволяя запускать макрокоманды непосредственно в редакторе «МояТаблица». Исходный VBA-код при этом остается неизменным, интерпретированный в Lua код можно доработать под конкретные задачи.

«Диаграмма Pro». Новый инструмент «Диаграмма Pro» в «МойОфис Документы Настольные» позволит сотрудникам любой квалификации быстро превращать таблицы в эстетичные и понятные диаграммы. Плагин предоставляет доступ более чем к 40 типам визуализации данных, таким как диаграммы Ганта и Мекко, каскадные и пузырьковые, линейные и комбинированные.

Python в надстройках. Новая функция дает возможность использовать модули и библиотеки Python для расширения возможностей Lua-кода в надстройках табличного и текстового редакторов. Это открывает доступ ко всей функциональности одной из самых больших в мире коллекций готовых модулей Python для различных сфер применения: искусственный интеллект, сложная математика, работа с веб-сайтами, графикой и т.д. стал доступен для программ, написанных на Lua.

ИИ в настольных редакторах. Это встроенный в настольные редакторы интеллектуальный помощник. Получив запрос пользователя на естественном языке, он автоматически выполнит соответствующие операции — от простого форматирования текста до сложного анализа данных с генерацией скриптов на Python. Пользователю больше не нужно запоминать функции и учить формулы для того, чтобы производить сложные вычисления.

«Документы Онлайн»:

Работа с облачными документами на доске. Теперь облачные файлы можно добавлять на доску и редактировать вместе с коллегами. «МояДоска» — интерактивный онлайн-инструмент для работы в командах, визуализации и удобной организации идей и данных. Чтобы воспользоваться новыми возможностями решения, на интерактивную доску достаточно просто добавить любой облачный документ — текст, таблицу или презентацию, а затем дать нужным пользователям права на просмотр или редактирование этих файлов. Новая функция позволяет собрать всю информацию о проекте или задаче в едином виртуальном пространстве и работать с облачными документами прямо на доске без перехода в другие приложения.

Приложение «МоиЗаметки». «МоиЗаметки» — это новое веб-приложение в экосистеме «МойОфис», предназначенное для быстрого создания, редактирования и систематизации заметок. Это ваше личное цифровое пространство для мыслей, идей, договоренностей и напоминаний, которое всегда под рукой.

Squadus:

Транскрибация и суммаризация. Аудио- и видеозапись встречи в Squadus можно оперативно преобразовать в текстовый формат и подвести итоги большой встречи за несколько минут. Абзацы и знаки препинания будут расставлены автоматически, а реплики распределены по спикерам. Если вы пропустили встречу или хотите вернуться к озвученным тезисам, нужную информацию можно найти в текстовой расшифровке. Новый модуль «МоиСлова» в Squadus анализирует и суммаризирует ваши совещания, мгновенно формируя протокол, фиксируя поставленные задачи и достигнутые договоренности.

«Мы одновременно решаем две задачи: закрываем актуальные потребности наших клиентов, расширяя функциональность знакомых и привычных инструментов, и создаем технологический задел для завтрашнего дня. Сегодня мы представили не только совершенно новые продукты и технологии, но и решения, которые будут последовательно усиливать и обогащать классическую экосистему «МойОфис». Первые из анонсированных обновлений реализованы уже в этом году», — сказал генеральный директор компании «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.