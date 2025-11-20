CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

WAF Dallas Lock и Utinet полностью совместимы

Специалисты компаний «Конфидент» и «Компьютерпроф» провели тестирование и подтвердили полную совместимость WAF Dallas Lock и серверов Utinet Corenetic R5XX. Работоспособность не зависит от используемой операционной системы. Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент».

Пользователи и организации, которые собираются или находятся в процессе перехода на российские решения, смогут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры эти взаимодополняющие продукты.

WAF Dallas Lock — сертифицированный межсетевой экран прикладного уровня, предназначенный для защиты веб-серверов, обслуживающих сайты, веб-службы и веб-приложения, от сетевых атак и нежелательного интернет-трафика.

WAF Dallas Lock включает в себя два функциональных модуля: WAF (Web Application Firewall) — межсетевой экран уровня веб-приложений; UTM (Unified Threat Management) — межсетевой экран уровня логических границ сети и система обнаружения вторжений уровня сети.

Utinet Corenetic – это серия серверов, в которой используются современные технологии на базе российских компонентов. Серверы имеют заключение Минпромторг в соответствии с ПП 719. Зарегистрированы в реестре российской продукции в соответствии с ПП 878.

