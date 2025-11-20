«Сбер» представил новую версию интегрированной среды разработки GigaIDE Community Edition

«Сбер» объявил о выходе новой версии интегрированной среды разработки GigaIDE Community Edition – решения для разработчиков на Java и Kotlin. Теперь в Community Edition полноценно интегрирована мультиагентная система на базе GigaCode и предиктивных моделей, а также запущен собственный маркетплейс плагинов, все из которых прошли проверку на уязвимости. Среда доступна бесплатно всем пользователям через ИИ-платформу для работы с кодом GitVerse.

Мультиагентная система решает рутинные задачи разработчиков в автоматическом, пакетном или инлайн-режиме: документирование кода, управление логированием и транзакционностью, автоматическая генерация модульных тестов, синхронизация ручных и автотестов, модульная компоновка кода. Агенты работают на основе GigaCode и набора предиктивных моделей, разработанных «Сбером» с нуля. Они анализируют весь проект, предлагают точечные изменения в процессе написания кода или вносят правки автономно.

Маркетплейс GigaIDE интегрирован непосредственно в среду и позволяет безопасно обновлять плагины, каждый из которых проходит дополнительную проверку на уязвимости. При необходимости пользователи могут сохранить возможность переключения на альтернативные источники через VPN.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Мы превратили GigaIDE Community Edition в полноценную экосистему для ускорения разработки корпоративного уровня, доступную каждому разработчику бесплатно. Мультиагентная система на базе GigaCode – это не просто помощник, а стратегический инструмент, который автоматизирует рутинные операции и позволяет командам сосредоточиться на бизнес-логике. Ни одно зарубежное решение не предлагает аналогичного уровня специализации для Java и Kotlin, особенно в условиях импортозамещения. Запуск собственного маркетплейса с проверенными плагинами закрывает последнюю зависимость от иностранных источников и гарантирует безопасность обновлений».