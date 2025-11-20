Поддержка хранилища секретов Deckhouse Stronghold теперь доступна в RuBackup

Компании «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и «Флант» (разработчик Deckhouse Stronghold) объявили о технологической совместимости своих решений. Начиная с версии 2.7, система резервного копирования и восстановления данных RuBackup может автоматически получать учётные данные для подключения к защищаемым системам из централизованного хранилища секретов Deckhouse Stronghold.

Интеграция устраняет необходимость хранения привилегированных логинов и паролей в конфигурационных файлах клиентских хостов и исключает их прямое использование администраторами системы резервного копирования. Это значительно повышает уровень безопасности и автоматизирует процессы управления доступом к критически важным ИТ-ресурсам.

Поддержка Deckhouse Stronghold реализована для резервного копирования информационных систем на базе СУБД PostgreSQL и большинства её форков, а также контроллеров домена FreeIPA.

Благодаря новой интеграции учётные данные больше не хранятся в открытом виде на клиентских хостах, а администраторы RuBackup не видят пароли к защищаемым системам. Резервное копирование продолжает работать без сбоев даже при смене паролей, что снижает объём ручного труда при обновлении учётных данных. Кроме того, появляется возможность настройки резервного копирования даже в тех случаях, когда у администратора СРК отсутствует доступ к клиентскому хосту.

«Совместимость системы резервного копирования RuBackup с решением для безопасного управления жизненным циклом секретов Deckhouse Stronghold обеспечивает усиленную защиту данных, автоматизацию управления ключами, надежность восстановительных процедур и упрощение соответствия безопасности. Эти преимущества важны для обеспечения целостности и конфиденциальности резервных данных в современных ИТ-инфраструктурах компаний», – сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап»

«Расширение функциональных возможностей RuBackup в части поддержки Deckhouse Stronghold позволяет автоматизировать работу с аутентификационными данными. Это необходимо для подключения к резервируемым ресурсам, а также для повышения уровня защищённости секретов, используемых в платформе RuBackup, что позволяет создавать надёжную рабочую ИТ-инфраструктуру», — отметил Владимир Девятайкин, менеджер продукта Deckhouse Stronghold

На сегодняшний день Deckhouse Stronghold — единственное российское хранилище секретов, имеющее подтверждённую технологическую совместимость с платформой RuBackup. Решение полностью совместимо с API HashiCorp Vault, поддерживает пространства имён (namespaces), автоматическое распечатывание хранилища (auto unseal), межкластерную репликацию данных и шифрование с применением российских криптографических алгоритмов (ГОСТ Р 34.12-2018) . Продукт может использоваться в любых средах — от облаков до закрытых контуров с повышенными требованиями к безопасности.