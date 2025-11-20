CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование VK HR Tek и Hi‑Tech Mail: большинство россиян оформляет больничный онлайн

Опрос VK HR Tek и Hi‑Tech Mail показал, что цифровизация HR‑процессов в компаниях проводится выборочно. Только 12% сотрудников из опрошенных оформляли на работу в онлайн-формате, без использования бумажных документов. Больше половины работодателей (61%) не автоматизировали оформление отпусков, а мобильные сервисы для сотрудников активно используются в 16% компаний.

Исследование проводилось на сайте Hi‑Tech Mail с 13 по 18 ноября 2025 г. В нём приняли участие более 2,5 тыс. респондентов (66% — сотрудники малого и среднего бизнеса, 34% — сотрудники крупного бизнеса). Были проанализированы данные сотрудников из компаний разных отраслей: промышленности, услуг, ИТ и digital, образования, финансов и других сфер.

Согласно результатам, прием на работу относится к слабо оцифрованным кадровым процессам. 68% сотрудников сообщают, что оформлялись на работу полностью офлайн, а онлайн‑подписание документов в течение одного дня доступно лишь для 12% опрошенных.

Процесс оформления отпуска также цифровизован частично: бумажные заявления используются в 61% компаний. При этом четверть сотрудников (26%) может оформить отпуск полностью онлайн и получить одобрение в тот же день.

Наиболее автоматизированным оказался процесс оформления больничных: их в цифровом виде оформляют 62% участников опроса. При этом оформление командировок и отчетность по расходам остаются одними из наименее автоматизированных процессов — всего 21% опрошенных подтвердили, что в их корпоративной системе есть такая функциональность.

Также невысок процент автоматизации в секторе внутренних коммуникаций. 63% опрошенных отметили, что в их компании нет или активно не используется корпоративный портал, а мобильное приложение с сервисами для сотрудников регулярно применяет только 16% респондентов.

«Результаты исследования показывают, что интерес к автоматизации есть, но многие компании останавливаются на отдельных цифровых решениях. Переход на сквозные цифровые HR‑процессы помогает экономить время, исключать бумажные ошибки и повышать прозрачность взаимодействия. Платформа VK HR Tek позволяет автоматизировать все этапы — от приема на работу и оформления отпусков до командировок и КЭДО. Это не только снижает кадровую нагрузку, но и делает рабочий опыт сотрудников более удобным и современным», —  сказала директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.

