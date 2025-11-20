CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Atlas и «Роса» разрабатывают совместное решение для защиты данных объектов КИИ

Компания Atlas, специализирующаяся на создании корпоративных систем хранения данных, совместно с разработчиком инфраструктурного и системного программного обеспечения «Роса» работает над созданием и тестированием комплексного решения, обеспечивающего сохранность, доступность и надежность данных на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Главные компоненты решения — это реестровая СХД Atlas.SM и сертифицированная ФСТЭК платформа Rosa Virtualization 3.0.

Объекты критической информационной инфраструктуры, в таких сферах как энергетика, транспорт, связь, здравоохранение и государственные структуры, играют ключевую роль в обеспечении стабильности государства. Сбои в их работе могут привести к серьезным последствиям, включая перебои в энергоснабжении, нарушения транспортных систем или сбои в предоставлении государственных услуг. В таких условиях обеспечение непрерывности бизнес-процессов и защита данных становятся стратегической задачей, требующей современных и эффективных решений.

Совместное решение Atlas и «Роса» объединяет технологии в единый комплекс, устраняя разрозненность элементов инфраструктуры и повышая ее управляемость. Реестровая СХД Atlas.SM обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость различных дисковых ресурсов, а платформа Rosa Virtualization 3.0 позволяет создавать гибкие виртуальные среды разной сложности для предприятий КИИ.

На первом этапе реализации решение успешно прошло тестирование. Оно подтвердило свою функциональность, включая работу с централизованной системой хранения данных и выполнение требований по восстановлению данных (RPO/RTO). Производительность системы достигла более 800 тысяч операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Перемещение виртуальных машин между узлами и кластерами на разных площадках происходило стабильно и без каких-либо ошибок и сбоев.

«Интеграция СХД Atlas.SM с платформой Rosa Virtualization 3.0 — это значимый шаг в развитии отечественных технологий для защиты критически важных данных, — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas. — Наше решение гарантирует сохранность информации даже при авариях, таких как сбои питания или повреждения оборудования, повышает ее доступность и минимизирует вероятность простоев. Это особенно важно для объектов КИИ, где непрерывность работы и устойчивость системы являются ключевыми требованиями».

«Реализация данного решения предоставит объектам КИИ мощные инструменты для управления ресурсами, — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию «Роса». — Оно не только повысит уровень безопасности, но и оптимизирует виртуальную инфраструктуру, что делает его незаменимым для современных организаций. Мы уверены, что это станет важным вкладом в развитие отечественных технологий для защиты критических объектов».

Выпуск комплексного решения запланирован уже в IV квартале 2025 г.

