«Яндекс» расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними

«Яндекс» выпустил урок о нейросетях для школьников 1–11 классов. В нем рассказывается, как устроены нейросети и ИИ-ассистенты, чем они помогают человеку и как безопасно использовать их в учебе и повседневной жизни. Пройти урок можно самостоятельно онлайн или в школе, если учитель включит его в учебный план — материалы доступны бесплатно на сайте образовательного проекта «Урок цифры» с 24 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теоретическая часть урока представлена в формате видеоролика. В нем эксперты «Яндекса» расскажут о технологиях в основе ИИ-ассистентов: от языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до систем, которые работают одновременно с текстом, изображениями и звуками. Школьники узнают, как языковая модель обрабатывает текст, как ей удается предсказывать слова и решать математические задачи.

Отдельный блок посвящен безопасности: видеоролик расскажет, как нейросети работают с данными, что такое «галлюцинация» нейросети и как распознавать дипфейки — поддельные аудио-, видеозаписи или изображения. Также урок напомнит, почему важно соблюдать правила цифровой гигиены и критически относиться к любой информации в интернете — в том числе ответам ИИ-ассистентов.

«Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта», — сказала директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова.

Применить знания на практике поможет интерактивный тренажер. С его помощью школьники попробуют создать своего ИИ-помощника и научить его важным навыкам: понимать и генерировать текст, проверять и исправлять ошибки. Сюжет тренажера построен вокруг игрового турнира — его участники соревнуются в улучшении собственных ИИ-помощников. Разобраться в теме поможет нейросеть «Алиса AI» — она объяснит сложные понятия простыми словами. Задания тренажера разделены по уровням сложности: для младших, средних и старших классов. После прохождения урока все участники получат сертификат.

Для учителей предусмотрены методические материалы, которые упростят подготовку к уроку — например, наглядные презентации с фактами о нейросетях и приблизительный план занятия. Урок можно проводить и без доступа к интернету — в таком случае интерактивный тренажер заменят рабочие листы.

