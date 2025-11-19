CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс Карты» представили ИИ-помощника для решения нестандартных городских задач

В «Яндекс Картах» теперь работает первый в российских геосервисах ИИ-помощник на базе технологий Alice AI. Пока он открыт ограниченному числу пользователей, но в ближайшее время станет доступен всем. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

ИИ поможет решать сложные задачи в городе: изучить различные варианты и спланировать день. С ним можно общаться простым языком в чате: достаточно спросить, например, «чем заняться с детьми с утра в выходной день». В ответ он предложит подборку мест, систематизирует их по типам активностей, и объяснит, почему каждое из них может подойти.

Диалог с помощником можно продолжить: например, уточнить локацию (район или метро) или пожелания (например, если хочется более активный отдых). Прямо из чата можно перейти к понравившейся организации и подробнее почитать отзывы, изучить фотографии, забронировать столик или построить к ней маршрут. Кроме того, помощник умеет предлагать примерное расписание дня можно попросить ИИ составить план на день и он предложит примерное расписание.

ya1.jpg

Яндекс Карты

ИИ-помощник работает на основе модели Alice AI. Исходя из запроса, он изучает информацию об организациях в нужной локации, включая описание и отзывы пользователей, и генерирует ответ, в который входят наиболее релевантные места.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/