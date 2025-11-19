«Яндекс Карты» представили ИИ-помощника для решения нестандартных городских задач

В «Яндекс Картах» теперь работает первый в российских геосервисах ИИ-помощник на базе технологий Alice AI. Пока он открыт ограниченному числу пользователей, но в ближайшее время станет доступен всем. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

ИИ поможет решать сложные задачи в городе: изучить различные варианты и спланировать день. С ним можно общаться простым языком в чате: достаточно спросить, например, «чем заняться с детьми с утра в выходной день». В ответ он предложит подборку мест, систематизирует их по типам активностей, и объяснит, почему каждое из них может подойти.

Диалог с помощником можно продолжить: например, уточнить локацию (район или метро) или пожелания (например, если хочется более активный отдых). Прямо из чата можно перейти к понравившейся организации и подробнее почитать отзывы, изучить фотографии, забронировать столик или построить к ней маршрут. Кроме того, помощник умеет предлагать примерное расписание дня можно попросить ИИ составить план на день и он предложит примерное расписание.

ИИ-помощник работает на основе модели Alice AI. Исходя из запроса, он изучает информацию об организациях в нужной локации, включая описание и отзывы пользователей, и генерирует ответ, в который входят наиболее релевантные места.