В новостройках Москвы началось внедрение виртуальных контроллеров

В семейном жилом квартале «КОД Сокольники» от девелоперской компании «Новая Эра» будет внедрено цифровое решение нового поколения – «Виртуальный контроллер». Об этом CNews сообщили представители компании «Новая Эра».

Российское решение позволяет создавать единую систему для диспетчеризации объектов в режиме реального времени и управления всем инженерным оборудованием, формируя комфортную и безопасную среду для жителей. Разработчик контроллера «Айсорс» впервые применяет решение в сегменте жилой недвижимости.

«Виртуальный контроллер» является инструментом энергоменеджмента, позволяя оптимизировать объем потребляемых ресурсов и снизить расходы на эксплуатацию зданий жилого комплекса «КОД Сокольники» – благодаря сценариям управления вентиляцией, кондиционированием и освещением, сокращению трудозатрат на эксплуатацию. Решение повышает безопасность объекта благодаря диагностике систем и сокращает риск возникновения аварий на 20%. Например, дает возможность автоматически выявлять протечки и другие нештатные ситуации, тем самым способствуя их профилактике и оперативному устранению. Автоматические оповещения через привычный для инженеров здания инструментарий позволят управляющей компании реагировать на инциденты, контролировать их закрытие и обеспечивать длительную работоспособность инженерного оборудования.

Решение предусматривает автоматизацию технических процессов, учет и управление энергоресурсами. Информация в едином центре позволит использовать аналитические модели, повышать энергоэффективность здания и прогнозировать затраты. Технологический подход снизит затраты на автоматизацию жилого квартала в среднем на 20-25%.

Технология, помимо базового функционала системы автоматизации здания, позволит девелоперу разворачивать дополнительные приложения сторонних вендоров или собственной разработки благодаря вычислительной мощности промышленного ПК или сервера, выступающего аппаратной платформой решения. Это могут быть алгоритмы управления лифтовыми группами, модели динамической оптимизации потребления электроэнергии на основе ИИ.

Также решение позволит повысить комфорт резидентов жилого квартала «КОД Сокольники». Благодаря партнерским продуктам «умного дома» они смогут управлять системами через мобильное приложение. Например, климатом и системами освещения, устанавливая комфортные параметры в разных пространствах квартиры – с учетом времени года, суток и экосистемы вокруг. Это поможет создать комфортную среду для жизни, повысить психологический комфорт и концентрацию внимания.

«Мы внедряем в проект «КОД Сокольники» современные технологии и инженерные решения, что позволит жилому комплексу оставаться актуальным и востребованным спустя годы после ввода в эксплуатацию, – сказала Наталья Маркова, руководитель управления продукта девелоперской компании «Новая Эра». – В первую очередь, мы стремились повысить эксплуатационные характеристики здания с точки зрения сроков работы различного оборудования и систем, снизить расходы как жителей, так и управляющей компании на обслуживание квартир и дома, и, конечно, создать максимально комфортную среду для жизни».

«Технология «Виртуальный контроллер» позволяет сделать программную среду управления инженерными системами гибкой и не зависящей от аппаратной инфраструктуры вендора. Это дает возможность расширять и изменять конфигурации под потребности управляющей компании, владельца здания и жителей. Решение поможет стабильно развивать сервисы жилого комплекса и обеспечит актуальность системы в части технологий на большом временном горизонте», – сказал Василий Шауро, руководитель Центра промышленной автоматизации «Айсорс».