CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов

АО «ГЛОНАСС» и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровую трансформацию бизнес-процессов и импортозамещение программного обеспечения.

«Совместно с «СКБ Контур» мы планируем объединить свои компетенции для модернизации цифровой инфраструктуры с использованием современных технологий, услуг и программных продуктов обеих компаний. Синергия нашей деятельности откроет новые возможности для обеспечения прослеживаемости движения транспорта, товаров и грузов. По сути, на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» мы соберем уникальную базу данных о перевозках автомобильным транспортом, которая будет доступна онлайн, – сказал управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков.

«Для нас это партнерство – стратегический шаг в развитии отечественных технологий. Объединение возможностей «СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» откроет новые перспективы для бизнеса и государства. Мы видим значительную перспективу в совместной работе над созданием надежных и независимых цифровых решений, которые будут отвечать самым высоким требованиям безопасности и эффективности», – сказал директор московского макрорегионального центра «СКБ Контур» Кирилл Синицын.

Еще одним важным элементом сотрудничества станет обмен опытом, знаниями и технологической информацией, а также взаимодействие в области развития ЭДО с государственными органами власти.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще