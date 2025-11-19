С использованием российского программного комплекса создана интегрированная модель группы нефтегазоконденсатных месторождений на Ямале

Один из недропользователей России приступил к реализации масштабного проекта по созданию комплексного цифрового двойника группы крупных нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал с использованием исключительно российского программного обеспечения. В роли генерального исполнителя выступает компания NS Digital (ООО «Нефтьгазисследование», ГК «Нефтьсервисхолдинг»), которая оказывает полный спектр услуг на всех стадиях проекта: от первоначального обоснования инвестиций и подбора оптимального технологического оборудования до сдачи «под ключ» готового цифрового двойника и ведения его последующего технологического сопровождения. Базовый инструмент проекта – российская разработка – программный комплекс DUO Tech (Digital upstream office Technologies), который предназначен для сквозного моделирования работы всего газоконденсатного актива в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нефтьсервисхолдинг».

В настоящее время специалисты компании в тесном сотрудничестве с заказчиком успешно завершили первый этап проекта – создание Интегрированной Модели месторождения (ИММ). Данная модель является виртуальным прототипом всего актива и объединяет в единое цифровое пространство все ключевые элементы технологической цепочки. Модель пласта описывает поведение углеводородов на глубине залегания и процессы в коллекторе. Модель скважин включает их конструкцию, оборудование и характеристики работы. Модель системы сбора и транспортировки охватывает трубопроводы, дожимные станции и другое наземное оборудование.

Следующим шагом в развитии проекта станет интеграция созданной модели с реальными производственными данными. Это будет осуществлено с помощью цифровой платформы «Управление в пространстве» (российский программный продукт BI от команды БИТ), которая выступает в роли оркестратора данных, моделей, расчетов и взаимодействия между физическими объектами и их виртуальными копиями.

На этом этапе система будет насыщена потоками информации в режиме реального времени: данные о дебитах скважин, давлении, температуре и состоянии оборудования. Параллельно будут созданы и автоматизированы рабочие процессы инженерно-технического персонала. Именно это преобразование – наполнение модели актуальными данными и бизнес-логикой – превратит ее в полноценный цифровой двойник, способный не только отражать текущее состояние актива, но и прогнозировать его поведение при различных сценариях управления.

«Как показывает наш опыт, внедрение цифрового двойника обеспечивает заказчикам снижение эксплуатационных расходов в среднем на 10%, а также повышение окупаемости инвестиций проекта на 15-20%. Эффект достигается за счет повышения надежности и бесперебойности добычи за счет эффективного контроля за разработкой и выполнением проектных показателей, а также за счет оптимизации режимов работы скважин и оборудования, что напрямую ведет к повышению коэффициента извлечения углеводородов. Вдвойне важно, что проект реализуется исключительно на российском программном обеспечении. Это очередной шаг на пути повышения экономической эффективности производственных процессов и технологической безопасности российской нефтегазовой отрасли», – сказал Иван Куква, руководитель проекта команды NS Digital.