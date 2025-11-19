Rutube и АНО «Диалог Регионы» объединяют усилия для развития открытой и безопасной цифровой среды

Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение о реализации совместных проектов, которые помогут сделать коммуникацию между государством, обществом и цифровыми платформами более открытой и эффективной. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Соглашение предусматривает сотрудничество в области обмена информацией, реализации исследовательских и просветительских проектов, а также проведение совместных мероприятий. В рамках партнерства АНО «Диалог Регионы» будет учитывать активность представителей власти регионального уровня на Rutube — это позволит выстраивать новые каналы взаимодействия органов власти с аудиторией. Платформа, в свою очередь, получит больше авторов и контента о жизни регионов страны.

«Сотрудничество видеохостинга и государственных институтов сегодня имеет особое значение. Мы объединяем усилия для создания современной и безопасной цифровой среды, где достоверная информация доступна каждому пользователю. Партнерство с АНО «Диалог Регионы» позволит объединить экспертизу и ресурсы для развития отечественных платформ и укрепления доверия в информационном пространстве», — отметил генеральный директор видеохостинга Rutube Сергей Иванов.

В числе приоритетных направлений сотрудничества — поддержка общественно значимых инициатив, развитие медиаграмотности и формирование позитивной информационной культуры в интернете.

«Власть должна присутствовать на тех площадках, которые безопасны и востребованы у людей, — это основа госкоммуникаций. Наша задача — помочь госучреждениям в развитии каналов коммуникации на Rutube, чтобы жители получали достоверную информацию в удобном для них формате. Весь широкий инструментарий — от коротких вертикальных роликов до прямых эфиров — поможет усилить диалог между официальными учреждениями и гражданами», — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Для регионов такое взаимодействие дает возможность использовать видеоконтент для освещения реализуемой региональной политики, поддерживать социально значимую повестку. Rutube, в свою очередь, окажет помощь в продвижении контента и заведении каналов, а АНО «Диалог Регионы» будет содействовать тому, чтобы органы власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях присутствовали на платформе. Уже сейчас несколько тысяч аккаунтов госорганов успешно представлены на Rutube и служат важным каналом коммуникации с аудиторией.