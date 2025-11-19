CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Ростелеком» и «Эртек» создают экосистему цифровых решений для гостиничного бизнеса

«Ростелеком» и компания «Эртек», разработчик платформы Ecvi, подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития услуг для индустрии гостеприимства. В рамках сотрудничества «Ростелеком» как технологический партнер предоставит инфраструктуру и широкий перечень цифровых услуг для гостиниц, а «Эртек» — корневое PMS-решение, позволяющее объединить все продукты в единую экосистему. В результате совместной работы партнеров на российском рынке появится ценностное предложение, которое станет ответом на ключевые цифровые потребности отельеров.

«Ростелеком» реализует профильный подход к цифровизации индустрии гостеприимства с 2024 г., предлагая клиентам платформу для управления гостиничными сервисами «Цифровой отель». Решение интегрировано с комплементарными продуктами компании, такими как телевидение для гостиниц, Wi-Fi, виртуальная АТС, а также видеонаблюдение и видеоаналитика. Широкий функционал «Цифрового отеля» уже сегодня обеспечивает управление гостиничным бизнесом любого масштаба, а взаимодействие всех продуктов позволяет отельерам оптимизировать затраты и монетизировать гостиничные услуги. В партнерстве команды «Ростелекома» и «Эртек» будут анализировать рынок, исследовать потребности бизнеса и тренды индустрии, чтобы разрабатывать новые сервисы и расширять портфель продуктов экосистемы для гостиничной отрасли.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома», сказал: «Рынок гостиничного бизнеса в России переживает бурный рост, во многом обусловленный увеличением внутреннего туризма и трансформацией рыночной структуры. Как показывают наши исследования, 70% малых и средних предпринимателей в индустрии гостеприимства уже активно используют не менее трех цифровых сервисов для развития бизнеса и сохранения конкурентоспособности. Все большую популярность приобретают комплексные решения, которые обеспечивают гибкость и способны адаптироваться под запросы конкретного бизнеса. Развитие продукта “Цифровой отель” в партнерстве с Ecvi позволит предложить рынку современные инструменты для эффективного управления, оптимизации затрат и повышения клиентоориентированности. Мы стремимся создать экосистему, которая не только усовершенствует управление, но и поможет отельерам выстроить особое отношение к гостю, подняв уровень сервиса на новую высоту».

Сергей Дудин, генеральный директор «Эртек», отметил: «Цифровая среда в туристическом, в том числе гостиничном бизнесе развивается стремительно. Мы это видим ежедневно по запросам отельеров, технологических партнеров, регуляторов рынка. В платформу Ecvi наша компания вложила не только опыт в индустрии, но и широкие возможности интеграции, в том числе для применения в комплексных проектах автоматизации. В партнерстве с “Ростелекомом”, компанией, обладающей уникальной экспертизой в телекоммуникациях, его профессиональной командой и возможностями, наша компания надеется предоставить отельерам новый уровень сервиса, который позитивно отразится на всех аспектах гостеприимства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/