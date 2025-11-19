Максим Ликсутов: Столичные производители создают передовые решения для людей с ограниченными возможностями здоровья

За первые три квартала 2025 г. выпуск инструментов и оборудования для медицины вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В Москве создают различную технику для диагностики широкого спектра заболеваний, а также средства, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город всесторонне поддерживает столичную медицинскую отрасль, в которой работают свыше 220 производителей. С января по сентябрь 2025 г. объем выпуска инструментов и оборудования увеличился на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании предлагают рынку импортозамещающую продукцию, а также собственные передовые разработки. Так, например, в столице разрабатывают средства реабилитации и другие изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал Максим Ликсутов.

Предприятия, выпускающие решения для сферы здравоохранения, могут рассчитывать на ряд преференций от Правительства Москвы. Например, для них доступна программа льготного инвестиционного кредитования, льготная аренда земельных участков в рамках Масштабных инвестиционных проектов, преференции резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва», поддержка экспорта и другие меры.

«Через действующие меры поддержки промышленности город системно обеспечивает поставки социально значимой продукции, а предприятия получают гарантии сбыта. Так, в 2025 г. Москва заключила офсетный контракт на поставку изделий для поддержания систем организма человека. Соглашение сроком на 10 лет полностью закроет потребности социальных учреждений столицы в данной продукции», – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 г. предприятия представили сразу несколько новых разработок. Например, коленный модуль с ротационной гидравликой предложила компания Steplife. Это российский разработчик бионических протезов конечностей. Решение уже запущено в малосерийное производство.

«Благодаря ротационной гидравлике пользователю обеспечен более широкий диапазон движений. При этом они становятся более плавными и приближенными к естественной человеческой походке. Изделие имеет оптимальный вес без ущерба прочности, оно менее шумно и более долговечно, чем иностранный аналог. Выход нового модуля стал первым итогом научно-технического сотрудничества с рядом стран БРИКС. В рамках взаимодействия на рынок Китая, Индии, Малайзии, Бразилии, России, СНГ и других стран планируем вывести целый спектр инновационных протезов и средств реабилитации», – сказал генеральный директор компании Иван Худяков.

Осенью 2025 г. производитель привлек 200 млн руб. инвестиций – средства планируется направить на создание таких изделий, как роботизированная стопа и бионические руки.

Столичный центр «Мелфон» предложил инновационное решение для людей с ограничениями по слуху. Разработчик предложил методику автоматической оценки разборчивости речи в шуме с использованием искусственного интеллекта. «Сурдоскоп» уже имеет шесть патентов и находится на финальной стадии регистрации как медизделие, серийный выпуск которого начнется во втором квартале 2026 года. В настоящий момент проводятся работы совместно с московским НИИ им. Свержевского по отработке методик практического применения процедур тонально-речевого скрининга. Также компания активно участвует в общественных и спортивных инициативах. Например, поддерживает слабослышащих в соревнованиях межрегионального турнира «Дзюдо в тишине» в Москве или выступает партнером национального чемпионата «Абилимпикс».

НПП «Сигма Лаб» специализируется на производстве инъекционных медицинских изделий в таких направлениях, как офтальмохирургия, артрология, урология и других областях госпитальной медицины. Среди новейших разработок – когезивный вискоэластик – офтальмологический раствор, применяемый при хирургии катаракты. Также в портфеле контрактных медизделий – протезы синовиальной жидкости – средства для замещения суставной жидкости в коленном суставе.