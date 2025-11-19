«Деметра-Холдинг» масштабировал облачную ИТ-инфраструктуру с помощью «T1 Облако»

За годы партнерства с «Т1 Облако» «Деметра-Холдинг» расширил объем инфраструктуры, размещенной в облаке. Сегодня большая часть ИТ-систем компании работает в публичном сегменте провайдера — это часть гибридной модели, сочетающей гибкость и надежность для ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители «T1 Облако».

«Деметра-Холдинг» — один вертикально интегрированных инфраструктурных холдингов, объединяющих активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В инфраструктуре «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») компания разместила информационные системы и сервисы, среди них корпоративные BI-инструменты и витрины данных, ERP-системы на платформе «1С», а также инфраструктурные сервисы — от почты и антивирусов до платформ обмена файлами. Для обеспечения надежности, масштабируемости и отказоустойчивости ИТ-среды была создана гибридная архитектура, объединяющая собственные частные облака холдинга и публичную облачную инфраструктуру «Т1». Данный подход обеспечивает непрерывную работу логистических, производственных и аналитических процессов компании.

Выбор гибридной архитектуры стал для «Деметра-Холдинг» частью стратегии: центральные корпоративные сервисы развиваются на платформе единого публичного облака, а локальные информационные системы в регионах размещаются в собственных частных облаках. Такое сочетание соответствует требованиям бизнеса, а также обеспечивает эффективность при управлении затратами на ИТ. Согласно расчетам специалистов компании, создание собственного частного облака при текущих экономических показателях обходится дороже, чем подключение инфраструктуры по сервисной модели.

Для «Деметра-Холдинг» был критически важен высокий уровень доступности инфраструктуры, ведь от стабильной работы облачных систем напрямую зависят логистические процессы, а также синхронизация данных между предприятиями. Команда технических специалистов «Т1 Облако» принимает во внимание особые требования клиента, успешно выполняет заявленные SLA и обеспечивает оперативную поддержку всех бизнес-сервисов, что позволяет ИТ-специалистам холдинга сфокусироваться на развитии, а не поддержке рутинных функций.

«Многие наши подразделения работают 24/7, поэтому мы ожидаем такую же непрерывность и от ИТ-инфраструктуры. Мы высоко ценим стабильность работы ИТ-инфраструктуры, которую обеспечивает команда Т1 Облако», — отметил Валерий Дьяченко, директор по информационным технологиям «Деметра-Холдинг».

«Т1 Облако предоставляет корпоративным клиентам надежность, соответствие регуляторным требованиям и гибкость, необходимую для быстрого масштабирования. С «Деметра-Холдинг» нас связывает долгосрочное партнерство, которое демонстрирует, как облачные технологии могут стать стратегическим инструментом для роста крупного бизнеса. Мы развиваем инфраструктуру совместно, постоянно совершенствуем архитектуру решений и сервисную модель, чтобы обеспечить максимальную производительность и непрерывность процессов клиента. Для нас важно быть технологическим партнером, который помогает бизнесу развиваться в условиях повышенных требований к безопасности и скорости ИТ», — прокомментировал Антон Степанов, генеральный директор «Т1 Облако».