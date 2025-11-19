20 лет спустя: культовые телефоны нулевых по-прежнему в строю в Хабаровске

Жители Хабаровского края сохраняют стабильный интерес к легендарным кнопочным телефонам нулевых годов. Согласно аналитике «МегаФона», в этом году число пользователей винтажных устройств в регионе осталось примерно таким же, как и год назад. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Многие хабаровчане используют эти устройства как основное средство связи, отдавая предпочтение проверенной надежности, простоте и долгому времени автономной работы.

Наибольшую лояльность к ретроустройствам проявляют представители старших возрастных групп: 32% пользователей — это абоненты старше 65 лет, 29% — в возрасте 45–54 лет, и ещё 19% — 55–64 лет. При этом мужчин среди поклонников винтажных моделей в два раза больше, чем женщин.

В тройку самых популярных «раритетов» в регионе вошли Nokia 6300 (2007 г.), Nokia 1100 (2003 г.) и культовый Nokia 3310 (2000 г.). Также в числе фаворитов — флагманский раскладушка Motorola RAZR V3 (2004 г.) и премиальный слайдер Nokia 8800E-1 с корпусом из нержавеющей стали. Эти устройства, несмотря на возраст, уверенно держат связь в сетях 2G и продолжают пользоваться спросом даже спустя два десятилетия после выпуска.

«Для многих жителей Хабаровского края телефон — это не модный гаджет, а просто надёжное средство связи. Особенно для старшего поколения. Конечно, мы активно развиваем 4G — осенью улучшили связь на более чем 60 вышках в Хабаровске и других населенных пунктах региона. Но при этом мы по-прежнему поддерживаем сеть 2G, потому что понимаем: для тысяч наших абонентов она остается главным способом оставаться на связи», — сказали директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.