CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Искусственный интеллект
|

Сбербанк: россияне видят в искусственном интеллекте мощный инструмент для защиты от цифровых угроз

Искусственный интеллект станет ключевым союзником в усилении кибербезопасности граждан, бизнеса и государства в целом. Таков главный вывод масштабного исследования Сбербанка и Rambler&Co с участием 156 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Опрос проходил на интернет-ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 10 по 14 ноября 2025 г.

Как показало исследование, кибербезопасность сегодня касается каждого жителя страны. 96% респондентов за последний год сталкивались с мошенническими действиями. Чаще всего злоумышленники звонили людям по телефону –– с этим столкнулся 51% опрошенных или их близких. Каждый четвертый (25%) получал звонки или сообщения от мошенников в мессенджерах, 15% –– электронные письма со ссылками на поддельные сайты или с вредоносными вложениями. Поддельные приложения попадались на глаза 3% граждан, еще 2% указали другие виды мошеннических действий.

Несмотря на широкое распространение мошенничества, лишь немногие опрошенные понесли финансовые потери. 3% переводили деньги на якобы «безопасные счета», еще 3% скачали вредоносные файлы, 2% респондентов вводили данные карт на фишинговых сайтах, а 1% передавал ценности курьерам. Еще 6% пострадали иным образом. Абсолютное большинство — 85% респондентов и их близких — не поддались на уловки мошенников, что говорит о развитии культуры личной кибербезопасности в обществе.

Для защиты от преступников люди в основном используют определители номера (38%) и антивирусы (24%) — практики их массового использования продолжают набирать ход, ведь это самые эффективные на сегодняшний день средства.

Треть россиян (34%) верят, что искусственный интеллект способен усилить защиту от мошенников. Среди них 33% видят главную пользу ИИ в автоматическом пресечении противоправных действий. Еще 30% полагают, что технологии увеличат количество защитных сервисов, например для блокировки фишинговых сообщений. 22% ждут от умных алгоритмов более быстрого выявления мошеннических схем, а 12% верят, что ИИ поможет эффективнее расследовать такие преступления.

Проблема кибератак на организации также волнует общество. Каждый пятый респондент (21%) сталкивался с ними на текущем или предыдущем месте работы или учебы. Еще 6% отметили атаки на компании, услугами которых пользовались. Каждый третий (33%) знает о таких инцидентах из СМИ и соцсетей.

Самыми серьезными последствиями хакерских атак россияне считают кражу конфиденциальных данных (25%) и остановку рабочих процессов, когда компания теряет доступ к критическим системам (19%). При этом только 36% уверены, что в их организации есть сервисы для защиты от кибератак, а половина (50%) не обладает такой информацией.

32% опрошенных убеждены, что искусственный интеллект поможет укрепить защиту бизнеса и страны от кибератак. В первую очередь они предлагают использовать ИИ для автоматической блокировки фишинговых рассылок (32%) и ускорения выявления и реагирования на кибератаки (30%). 20% респондентов считают, что алгоритмы усилят уже существующие решения в области киберзащиты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/