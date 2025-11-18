Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.3: автоматизация, масштабное управление и безопасность

Компания Postgres Professional выпустила обновление своей платформы для администрирования и сопровождения СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) версии 2.3. Новая версия PPEM упрощает работу администраторов, снижает количество ручных операций и обеспечивает контроль над всеми элементами инфраструктуры из одного интерфейса. Postgres Professional продолжает развивать продукт в сторону «умного центра администрирования», где рутинные действия автоматизируются, а система сама подсказывает администратору, когда требуется внимание. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Пользовательские пресеты конфигураций

Теперь администраторы могут создавать собственные пресеты конфигураций для соответствия требованиям информационной безопасности и корпоративным стандартам. Это позволяет быстро применять универсальные настройки на десятки экземпляров СУБД и экономить часы ручной работы.

Массовое выполнение операций

В разделе «Консоль заданий» появился новый подраздел «Операции», который позволяет выполнять действия сразу над целыми группами экземпляров. Пресеты конфигурации теперь можно применять одновременно к множеству объектов, с автоматической проверкой применимости и лимитом допустимых ошибок. Это особенно важно для крупных инфраструктур, где десятки баз обслуживаются централизованно.

Триггеры и уведомления

Раздел «Мониторинг» дополнен системой оповещений: администраторы могут задавать пороговые значения метрик и получать автоматические уведомления на почту при их превышении. PPEM анализирует метрики из собственного репозитория, помогая переходить от ручного контроля к проактивному реагированию.

Управление отказоустойчивыми кластерами BiHA

Работа с кластерами BiHA стала значительно удобнее. Через интерфейс теперь можно создавать кластеры «с нуля» или на основе существующих экземпляров, изменять топологию, добавлять и удалять узлы, а также переключать роли между ними буквально в несколько кликов. PPEM превращается в центр управления отказоустойчивыми кластерами корпоративного уровня.

Обслуживание служебного репозитория

Добавлен новый раздел «Репозиторий» для очистки и обслуживания служебных таблиц, занимающих значительный объём в экземпляре PPEM. Пользователь может задать правила хранения данных и расписание очистки, чтобы избежать переполнения и оптимизировать использование ресурсов.

Пользовательские RBAC-роли (Role-Based Access Control)

Теперь пользователи могут создавать собственные роли доступа на основе существующих привилегий. Это снимает ограничения системных ролей и позволяет гибко настраивать права в соответствии с корпоративной структурой и требованиями информационной безопасности. Эта функция — прямой ответ на запросы служб ИБ: теперь модель доступа можно выстраивать под реальные процессы компании.

«Мы видим, что администрирование крупных систем становится все более требовательным к автоматизации и унификации процессов, а также наблюдаем непрерывный тренд на усиление безопасности. PPEM 2.3 – это еще один шаг к тому, чтобы Postgres Pro можно было управлять так же централизованно, гибко и безопасно, как ведущими корпоративными платформами уровня enterprise», — сказал руководитель продукта Иван Некрылов.