Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.3: автоматизация, масштабное управление и безопасность
Компания Postgres Professional выпустила обновление своей платформы для администрирования и сопровождения СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) версии 2.3. Новая версия PPEM упрощает работу администраторов, снижает количество ручных операций и обеспечивает контроль над всеми элементами инфраструктуры из одного интерфейса. Postgres Professional продолжает развивать продукт в сторону «умного центра администрирования», где рутинные действия автоматизируются, а система сама подсказывает администратору, когда требуется внимание. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.
Пользовательские пресеты конфигураций
Теперь администраторы могут создавать собственные пресеты конфигураций для соответствия требованиям информационной безопасности и корпоративным стандартам. Это позволяет быстро применять универсальные настройки на десятки экземпляров СУБД и экономить часы ручной работы.
Массовое выполнение операций
В разделе «Консоль заданий» появился новый подраздел «Операции», который позволяет выполнять действия сразу над целыми группами экземпляров. Пресеты конфигурации теперь можно применять одновременно к множеству объектов, с автоматической проверкой применимости и лимитом допустимых ошибок. Это особенно важно для крупных инфраструктур, где десятки баз обслуживаются централизованно.
Триггеры и уведомления
Раздел «Мониторинг» дополнен системой оповещений: администраторы могут задавать пороговые значения метрик и получать автоматические уведомления на почту при их превышении. PPEM анализирует метрики из собственного репозитория, помогая переходить от ручного контроля к проактивному реагированию.
Управление отказоустойчивыми кластерами BiHA
Работа с кластерами BiHA стала значительно удобнее. Через интерфейс теперь можно создавать кластеры «с нуля» или на основе существующих экземпляров, изменять топологию, добавлять и удалять узлы, а также переключать роли между ними буквально в несколько кликов. PPEM превращается в центр управления отказоустойчивыми кластерами корпоративного уровня.
Обслуживание служебного репозитория
Добавлен новый раздел «Репозиторий» для очистки и обслуживания служебных таблиц, занимающих значительный объём в экземпляре PPEM. Пользователь может задать правила хранения данных и расписание очистки, чтобы избежать переполнения и оптимизировать использование ресурсов.
Пользовательские RBAC-роли (Role-Based Access Control)
Теперь пользователи могут создавать собственные роли доступа на основе существующих привилегий. Это снимает ограничения системных ролей и позволяет гибко настраивать права в соответствии с корпоративной структурой и требованиями информационной безопасности. Эта функция — прямой ответ на запросы служб ИБ: теперь модель доступа можно выстраивать под реальные процессы компании.
«Мы видим, что администрирование крупных систем становится все более требовательным к автоматизации и унификации процессов, а также наблюдаем непрерывный тренд на усиление безопасности. PPEM 2.3 – это еще один шаг к тому, чтобы Postgres Pro можно было управлять так же централизованно, гибко и безопасно, как ведущими корпоративными платформами уровня enterprise», — сказал руководитель продукта Иван Некрылов.