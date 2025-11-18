CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новинка Eurocase M430ZF: просторный «аквариум» для высокопроизводительной сборки

Eurocase представляет новый компьютерный корпус формата Mid Tower — M430ZF. Этот строгий но эффектный «аквариум» разработан для тех, кому необходима полная свобода в выборе компонентов для создания высокопроизводительных систем с эффективным охлаждением и контролем климата. Об этом CNews сообщили представители Eurocase.

Главная особенность Eurocase M430ZF — габариты и эргономика, которые позволяют размещать внутри крупные компоненты, такие как материнская плата форм-фактора E-ATX, а также видеокарты длиной до 420 мм и процессорные кулеры высотой до 155 мм. Кроме того, в Eurocase M430ZF поместится мощная система охлаждения, обеспечивая при этом максимальную производительность, хороший продув и удобство сборки. Корпус также поддерживает материнские платы всех популярных форм-факторов, таких как ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

Для создания идеального температурного режима «из коробки», в комплекте Eurocase M430ZF сразу предусмотрены четыре предустановленных вентилятора размером 120 мм, которые генерируют мощный и сбалансированный воздушный поток и эффективно отводят тепло даже от самых горячих компонентов. При необходимости, систему можно расширить, установив до 10 вентиляторов одновременно (три на фронтальной панели, три на верхней, три на нижней и один на тыловой). Также предусмотрено место для установки системы жидкостного охлаждения, что предоставляет свободу для дальнейшего апгрейда.

dsc03070_680.jpg
Новинка Eurocase M430ZF

Eurocase M430ZF изготовлен из качественных материалов — стали и закаленного стекла, обе стеклянные панели (лицевая и боковая) легко снимаются, облегчая доступ к содержимому. «Аквариумный» форм-фактор и встроенная ARGB-подсветка пригодятся тем, кто хочет продемонстрировать свои инвестиции в топовые компоненты и аккуратность сборки, превращая ПК в центральный элемент игрового или рабочего пространства.

Вверху Eurocase M430ZF располагается I/O панель и два порта USB 3.2 Gen 1, благодаря чему подключение периферии становится максимально удобным, а наличие противопылевого фильтра защищает дорогостоящие компоненты от загрязнения, продлевая их срок службы и поддерживая стабильность работы. Для хранения данных корпус предлагает два отсека для 3.5" накопителей и три отсека для 2.5" SSD.

Новая модель уже доступна через партнерскую сеть и дистрибьюторов марки Eurocase.

