«Нанософт» публикует открытый BIM-стандарт для строительного рынка

Компания «Нанософт», разработчик инженерного ПО, представила новый открытый BIM-стандарт, основанный на лучших практиках, российском и международном опыте. Это универсальное практическое руководство призвано стать настольной книгой для всех участников строительной отрасли: от управленцев и BIM-менеджеров до проектировщиков. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Документ создан в ответ на ключевой вызов рынка: разрыв между компаниями с устоявшимися BIM-процессами и теми, кто только начинает цифровую трансформацию. Новый стандарт – это не набор жестких предписаний, а свод проверенных лучших практик и гибких рекомендаций. Он охватывает все этапы BIM-проекта: от постановки целей и выбора решений до формирования BIM-отдела и контроля качества моделей. Документ содержит практические примеры, подробное описание процессов, подходы и рекомендации для внедрения, основанные на стеке продуктов «Нанософт».

«Мы создавали не только документ с обширной стратегической частью, но и максимально полезный инструмент, нужный “здесь и сейчас”. Это дорожная карта для новичков и источник для “сверки часов” опытных компаний. Главное – стандарт абсолютно открыт: любую его часть можно взять и адаптировать под свои нужды», – отметил Петр Манин, директор по развитию бизнеса в ПГС («Нанософт»).

Ключевые особенности BIM-стандарта «Нанософт»

Практичность. Стандарт объединяет готовые шаблоны документов (EIR, BEP), BPMN-схемы процессов, рекомендации по применению действующих ГОСТов и ссылки на них.

Вендоронезависимость. Несмотря на участие в создании документа компании «Нанософт», большая его часть универсальна и применима с любым ПО.

Открытость. Документ можно свободно скачивать, использовать и адаптировать.

Комплексность. Стандарт учитывает российские нормативы и международные стандарты ISO. Будет применим в том числе для компаний, участвующих в международных проектах.

«В практическом смысле документ может служить очень хорошей методологической основой для разработки стандартов организации, планирующей использование ТИМ для решения тех или иных задач. В том числе и в процессах, осуществляемых на всех этапах жизненного цикла ОКС: при инженерных изысканиях, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, наладке, эксплуатации, сносе», – сказал заместитель генерального директора ООО «Межрегиональный институт экспертизы», руководитель центра СДС BIMSERT Сергей Драгомиров.