На заводе «Рикор» роботы начали проверять долговечность конструкции ноутбуков

На заводе ГК «Рикор» в Арзамасе введена в эксплуатацию первая в России роботизированная лаборатория комплексных испытаний физической надежности ноутбуков. Она обеспечивает автоматизированную проверку ключевых компонентов (петли, шарниры, клавиши и др.) на соответствие требованиям по долговечности и износостойкости. Производительность линии составляет 300 ноутбуков в час. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Рикор».

Испытательный комплекс включает девять основных видов тестов и является логичным продолжением ранее запущенной роботизированной линии функционального тестирования. Однако если та система проверяет корректность работы клавиатуры, дисплея, динамиков и прочих компонентов, то новая линия сфокусирована на испытании их механической долговечности. Специализированные станки имитируют цикличное открывание и закрывание крышки ноутбука для проверки стабильности петель и гибких шлейфов. Роботизированные манипуляторы проводят многократные нажатия на каждую клавишу клавиатуры и сенсорную панель с регулируемым усилием, гарантируя их исправную работу на протяжении длительного срока службы устройства.

Отдельное внимание уделяется проверке износостойкости: испытания на абразивный износ определяют стойкость нанесенных символов на клавишах, а другие тесты проверяют устойчивость поверхностей корпуса к воздействию бытовых чистящих средств. Кроме того, линия проводит испытания на изгиб кабелей и разъемов, проверяя их надежность при многократном перегибе с контролем целостности токопроводящих жил. Стенды тестируют прочность винтовых соединений на боковую нагрузку, а специальная камера солевого тумана проверяет устойчивость к коррозии в агрессивной среде. Завершает цикл высокоточное измерение геометрических параметров компонентов с точностью до микрона.

«Потребители в России уже убедились, что отечественные ноутбуки не уступают мировым брендам по своим функциональным возможностям. Следующая задача — развеять существующие стереотипы о качестве и долговечности. Запуск новых роботизированных испытательных комплексов позволяет нам гарантировать, что ноутбуки «Рикор» — это не только современная и функциональная, но и по-настоящему надежная техника, рассчитанная на годы интенсивной эксплуатации», — сказал Борис Иванов, вице-президент «Рикор».