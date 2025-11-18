CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил LTE-покрытие в Артемовском и Белоярском районах

Специалисты «МегаФона» запустили мобильный интернет в нескольких селах Артемовского и Белоярского районов Свердловской области. Новое телеком-оборудование позволит примерно 3500 жителям небольших населенных пунктов пользоваться важными цифровыми сервисами — от портала «Госуслуги» до электронной почты. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции построили в селах Шогринское, Большое Трифоново и в поселке Незевай Артемовского района. Также устойчивый 4G-сигнал появился в деревне Златогорова, селе Большебрусянское и поселке Рассоха Белоярского района.

Телеком-объекты обеспечивают скорость передачи данных до 70 Мбит/с, что обеспечивает комфортное общение в мессенджерах, просмотр видео в онлайн-режиме без прерываний в высоком качестве, а также возможность обучаться и работать дистанционно. Помимо скоростного мобильного интернета, для жителей этих территорий стали доступны звонки через современную технологию VoLTE c более чистой передачей голоса.

Востребованность мобильного интернета подтверждает статистика оператора. С начала работы оборудования абоненты уже скачали объем трафика, сопоставимый с отправкой более 3 млн фотоснимков. Чаще всего мобильным интернетом пользуются в выходные и праздничные дни.

«Мы запускаем новые базовые станции в небольших населенных пунктах Среднего Урала, что делает жизнь наших абонентов намного комфортнее. Скорость передачи данных в зоне действия таких объектов связи сопоставима с той, что фиксируется в крупных городах. Жители районов получают возможность пользоваться популярными цифровыми сервисами, смотреть любимые фильмы, работать удаленно или совершать покупки», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Оператор продолжает расширять покрытие и улучшать собственную инфраструктуру. Так, в течение этого года специалисты компании модернизировали и построили более 500 объектов в Свердловской области.

