Карьерный консультант и ментор: как россияне используют ИИ при поиске работы

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского» «ИИ в жизни и на работе», каждый десятый пользователь нейросетей в России (11%) обращался к ним при трудоустройстве. Специалисты отмечают: кандидаты все чаще прибегают к помощи ИИ-сервисов, однако чрезмерное доверие к технологиям может обернуться не только цифровыми рисками, но и создать проблемы в поиске работы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Исследование проведено внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» летом 2025 г. в крупных городах России. Всего опрошен 1001 человек.

Самые распространенные сценарии. Половина опрошенных россиян (50%), которые пользуются нейросетями при трудоустройстве, обращаются к ним, чтобы составить или улучшить свое резюме, 49% — для поиска подходящих вакансий, еще столько же хотят с помощью ИИ собрать информацию о потенциальных работодателях.

Общение с работодателем. Почти каждый второй кандидат (45%), использующий ИИ-инструменты во время поиска работы, с их помощью готовится к собеседованиям, например тренируется отвечать на вопросы. Некоторые респонденты применяют нейросети при выполнении тестовых заданий: 30% полагаются на их помощь частично, а 23% — полностью. 28% пишут с помощью языковых моделей сопроводительные письма, чтобы заинтересовать работодателей.

Карьерные консультации. Больше трети соискателей (36%) просят ИИ оценить их как профессионала — чтобы понять, на какую зарплату и должность они могут рассчитывать. Каждый третий (33%) обращается к ИИ за помощью в выборе между несколькими предложениями работы, а каждый пятый (21%) — за карьерной консультацией и планами по развитию.

«Мы все чаще сталкиваемся со случаями использования ИИ соискателями. Порой не обходится без злоупотреблений — например, некоторые кандидаты полностью решают с их помощью тестовые задания или проходят онлайн-интервью. Как правило, это видно сразу, и мы скептически относимся к такому подходу. Работодателю важно понимать, как человек мыслит, какие у него реальные знания и навыки. К тому же человек, который все рабочие задачи выполняет с помощью ИИ-сервисов, может стать потенциальным источником утечки данных в компании, — сказала Елена Михеева, руководитель отдела подбора персонала в «Лаборатории Касперского». — Однако если использовать нейросети разумно, они могут быть эффективным помощником. Технологии позволяют специалистам подготовиться к собеседованиям и проанализировать свой дальнейший профессиональный путь. В работе они будут полезны для поиска информации или как ассистент, помогающий снизить объемы рутинных процессов и задач. Главное в таком случае помнить о цифровой безопасности. К тому же ИИ не может и не должен полностью заменять экспертов, поскольку не обладает важными человеческими качествами: умением улавливать контекст, накапливать опыт, использовать эмпатию и профессиональную интуицию».