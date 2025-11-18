CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Карьерный консультант и ментор: как россияне используют ИИ при поиске работы

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского» «ИИ в жизни и на работе», каждый десятый пользователь нейросетей в России (11%) обращался к ним при трудоустройстве. Специалисты отмечают: кандидаты все чаще прибегают к помощи ИИ-сервисов, однако чрезмерное доверие к технологиям может обернуться не только цифровыми рисками, но и создать проблемы в поиске работы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Исследование проведено внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» летом 2025 г. в крупных городах России. Всего опрошен 1001 человек.

Самые распространенные сценарии. Половина опрошенных россиян (50%), которые пользуются нейросетями при трудоустройстве, обращаются к ним, чтобы составить или улучшить свое резюме, 49% — для поиска подходящих вакансий, еще столько же хотят с помощью ИИ собрать информацию о потенциальных работодателях.

Общение с работодателем. Почти каждый второй кандидат (45%), использующий ИИ-инструменты во время поиска работы, с их помощью готовится к собеседованиям, например тренируется отвечать на вопросы. Некоторые респонденты применяют нейросети при выполнении тестовых заданий: 30% полагаются на их помощь частично, а 23% — полностью. 28% пишут с помощью языковых моделей сопроводительные письма, чтобы заинтересовать работодателей.

Карьерные консультации. Больше трети соискателей (36%) просят ИИ оценить их как профессионала — чтобы понять, на какую зарплату и должность они могут рассчитывать. Каждый третий (33%) обращается к ИИ за помощью в выборе между несколькими предложениями работы, а каждый пятый (21%) — за карьерной консультацией и планами по развитию.

«Мы все чаще сталкиваемся со случаями использования ИИ соискателями. Порой не обходится без злоупотреблений — например, некоторые кандидаты полностью решают с их помощью тестовые задания или проходят онлайн-интервью. Как правило, это видно сразу, и мы скептически относимся к такому подходу. Работодателю важно понимать, как человек мыслит, какие у него реальные знания и навыки. К тому же человек, который все рабочие задачи выполняет с помощью ИИ-сервисов, может стать потенциальным источником утечки данных в компании, — сказала Елена Михеева, руководитель отдела подбора персонала в «Лаборатории Касперского». — Однако если использовать нейросети разумно, они могут быть эффективным помощником. Технологии позволяют специалистам подготовиться к собеседованиям и проанализировать свой дальнейший профессиональный путь. В работе они будут полезны для поиска информации или как ассистент, помогающий снизить объемы рутинных процессов и задач. Главное в таком случае помнить о цифровой безопасности. К тому же ИИ не может и не должен полностью заменять экспертов, поскольку не обладает важными человеческими качествами: умением улавливать контекст, накапливать опыт, использовать эмпатию и профессиональную интуицию».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/