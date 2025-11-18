CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Какого руководителя ждут завтра: ИИ-аналитик Сбербанка поможет с рекомендациями для карьерного трека CEO и CFO

Школа финансов «СберУниверситета» совместно с блоком «Финансы» Сбербанка разработали ИИ-аналитика рынка дополнительного профобразования — комплексное LLM-приложение на основе GigaChat. Этот сервис позволяет проанализировать актуальные вакансии на руководящие позиции, отследить, как меняются требования к мягким, жестким и цифровым навыкам, и выявить передовые практики обучения финансам в России и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-аналитик помогает сформировать не только текущие требования к CEO и CFO, но и профиль руководителя будущего, который сочетает финансовую экспертизу, лидерские качества и цифровые компетенции. Сервис анализирует тысячи вакансий, образовательных программ и исследований, чтобы выявить навыки в сфере финансов и управления, которые больше всего нужны рынку сейчас и будут востребованы в будущем. Инструментарий дополняют глубинные интервью и опросы целевых групп.

Решение масштабируется на любые управленческие роли и позволяет создавать цифровые дэшборды — инструмент для HR-специалистов, который автоматически отображает актуальный срез востребованных навыков.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня успех в профессии зависит от того, как быстро человек адаптируется к изменениям. Наш ИИ-аналитик — это умный компас, который помогает человеку выбрать правильное направление карьерного развития. Он объясняет, какие навыки сейчас наиболее ценны для рынка, и подбирает подходящие образовательные программы. Это особенно важно в финансах, где технологии регулярно меняют правила игры».

Практическая значимость такого ИИ-аналитика уже подтверждена внедрением: разработка образовательных программ в Школе финансов «СберУниверситета» строится на data-driven подходе, обеспечивая максимальную релевантность и эффективность. Так, Школа финансов перешла к систематическому использованию данных при формировании учебных программ. Исследование Сбербанка охватило более 800 вакансий CEO и CFO и показало, какие навыки нужно включать в программы обучения для соответствия требованиям рынка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/