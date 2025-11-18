CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Акции ПАО «Элемент» включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Московской биржи

ПАО «Элемент», разработчик и производитель электроники, сообщает, что с 18 ноября 2025 г. Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Элемент» в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Элемент».

Рынок инноваций и инвестиций призван содействовать привлечению инвестиций в компании инновационного сектора российской экономики.

Включение акций компании в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики после попадания в сектор РИИ позволит физическим лицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, воспользоваться льготой по освобождению от уплаты налога на доходы от продажи таких акций.

«Группа инициировала комплексную программу повышения ликвидности, первым этапом которой стало привлечение маркет-мейкера для увеличения среднедневного объема торгов наших ценных бумаг на Московской бирже. Сейчас мы рады сообщить о включении акций ПАО «Элемент» в сектор РИИ. Компания изучает возможность повышения уровня котировального списка и включения акций ПАО «Элемент» в индексы Московской биржи. Рост ликвидности вместе с более узким спредом обеспечат более стабильную динамику цены, что повысит привлекательность нашей бумаги как для розничных, так и для институциональных инвесторов», – сказал Илья Шлуглейт, директор по взаимодействию с инвесторами ПАО «Элемент».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/