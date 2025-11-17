Угрожающая «цифра»: россияне все больше опасаются остаться без работы из-за нейросетей

В России — новый рост тревоги из-за нейросетей. Наступление искусственного интеллекта на человека — в топ-10 главных поводов для беспокойства жителей страны. Такие результаты показал «Национальный индекс тревожностей. КРОС» за III квартал 2025 г.

Тема вернулась в тревожную повестку россиян спустя 2,5 г. Впервые «наступление нейросетей на человека» вошло в топ-10 тревожностей в I квартале 2023 г. Тогда она сразу заняла рекордно высокое место в национальном рейтинге — второе по Индексу приживаемости и шестое по Суммарному индексу.

Сначала новая тема вызвала большую тревогу из-за своей неизведанности. Россиян пугали технические перемены: последствия развития нейросетей, их возможный выход из-под контроля и изменения привычной жизни в худшую сторону.

За 2,5 года о нейросетях стало известно гораздо больше, многие стали активно и успешно применять их в жизни. Но, как показало исследование, опасения только увеличиваются. И тема вновь в десятке главных фобий — на девятом месте.

Причем, такое развитие событий авторы исследования КРОС прогнозировали еще в начале 2023 г. Анализ полученных данных показывал: тревожность из-за ИИ — долгосрочный тренд, который будет развиваться. Новый рост беспокойства связан уже с накопленными знаниями и опытом работы с нейросетями.

В 2023 г., как отмечали эксперты КРОС, люди были встревожены самим осознанием столкновения с новой технологической реальностью. С началом «того самого будущего», которое предсказывали в фантастических фильмах.

Сейчас люди больше боятся реальных и очевидных последствий. Что искусственный интеллект не просто изменит жизнь, а будет способствовать интеллектуальной деградации и буквально лишит их с рабочих мест. Что ИИ выйдет из‑под контроля и станет прямой угрозой человечеству. Стремительное развитие и бесконтрольное применение нейросетей начинает восприниматься как реальная угроза в скором будущем. И эта тревожность теперь закрепляется в топе общественных фобий, замечают аналитики КРОС.

Авторы исследования также отмечают: в медиапространстве растет обсуждение новых потенциальных угроз, которые несет развитие искусственного интеллекта. Это массовое распространение дипфейков, дезинформации, использование ИИ в криминальных схемах и технологическая зависимость от иностранных ИИ‑решений. На этом фоне стали активнее звучать предложения о регулировании нейросетей.

Рост тревожности из-за ИИ, как показали последние данные исследования, может стать частью нового общего тренда «цифровой» тревожности. Сюда входят опасения за безопасность и стабильность работы мобильного интернета, а также уже привычных средств коммуникации, как Wh*****p и Telegram и нового мессенджера Max.

В III квартале 2025 г. в топ-10 тревожностей россиян впервые за время исследований с 2019 г. вошли сразу три «цифровые» темы: блокировка мобильного интернета (первое место), мессенджер Max и блокировка звонков в Wh*****p и Telegram (шестое место) и наступление искусственного интеллекта на человека (девятое место по суммарному индексу).

Методология исследования

Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа. В частности уровень тревожностей измеряется в суммарном индексе (медиаюнгах), который учитывает количество публикаций со словами-триггерами, их охват, число авторов, коэффициенты дюрации и вовлеченности, а также другие факторы. Это позволяет оценить суммарное присутствие тревожности в аудиториях СМИ и социальных сетей.

Авторы исследования выявляют не только самые актуальные тревожности (Суммарный индекс), но и уровень их приживаемости в обществе (длительности и глубины обсуждения), показывая таким образом через Индекс приживаемости «серую зону» скрытых опасений.

В расчетах применяются следующие показатели: Медиа индекс — оценка присутствия выявленной тревожности в СМИ; Соцмедиа индекс — оценка присутствия выявленной тревожности в соцмедиа; Суммарный индекс — сумма Медиа индекса и Соцмедиа индекса; позволяет оценить суммарное присутствие тревожности в аудиториях СМИ и соцмедиа.