«Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила среднюю школу им. Р.С. Торохова города Майкоп. Команда «Софтлайн Решений» оборудовала предметные классы, актовый и спортивный залы, а также планетарии. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Была выполнена и пусконаладка оборудования. Учебное заведение открыло свои двери для учеников 1 сентября 2025 г. Школьники уже изучают предметы разных профилей в новых, оснащенных передовой техникой кабинетах, а преподаватели используют современные учебные наборы как на основных уроках, так и на внеурочных занятиях. Проект направлен на создание инновационной образовательной среды и соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей.

МБОУ «СШ № 1 им. Р.С. Торохова» построена в рамках национального проекта «Образование». Школа стала современным образовательным центром с инфраструктурой, включающей два виртуальных планетария.

Для оснащения школы Администрация муниципального образования «Город Майкоп» организовала конкурс, победу в котором одержала «Софтлайн Решения». Команда специалистов не только поставила оборудование и учебные наборы в соответствии с техническим заданием, но и обеспечила полную совместимость всех цифровых лабораторий и устройств. Кроме того, для педагогов школы было проведено обучение по работе со сложным оборудованием.

«Софтлайн Решения» провела полное оснащение кабинетов начальных классов и всех предметных аудиторий (география, история, биология, русский язык, математика, ИЗО, музыка). В кабинетах астрономии и физики были смонтированы два школьных планетария, в которых проводятся уроки и внеурочные занятия с использованием специализированных образовательных модулей. Теперь ученики и педагоги имеют доступ к современному демонстрационному оборудованию для изучения астрономии и естествознания, включая: электрическую модель Солнечной системы; виртуальный планетарий; телескопы для практических наблюдений; наборы макетов планет земной группы; глобусы с подсветкой; модели внутреннего строения Земли; демонстрационные модели небесной сферы.

Это оборудование позволяет наглядно демонстрировать астрономические явления и формировать у учащихся целостное представление о космических процессах.

Особое внимание команда «Софтлайн Решений» уделила оснащению классов технологии, на базе которых удалось создать универсальные кабинеты цифровых технологий. Их функционал был расширен благодаря поставке инновационных наборов, таких как комплекты робототехники, 3D принтеры, наборы для сборки и программирования беспилотников, электронные устройства для разработки моделей интернета вещей, а также сетчатый куб для тестовых полетов БПЛА в защищенном пространстве. Это позволит ученикам изучать робототехнику и электронику, компьютерную графику, 3D-моделирование и прототипирование, а также обучаться основам блочного программирования и пилотирования.

Для работы столярно-слесарных кабинетов были поставлены фрезерная и углошлифовальная машины, фрезерно-гравировальный станок, а также наборы специализированных инструментов и другое оборудование. Теперь школьники на практике смогут осваивать современные технологии обработки материалов, развивать инженерное мышление и получать востребованные профессиональные навыки.

«Софтлайн Решения» также создала современные условия для творческого и физического развития детей, полностью оборудовала актовый зал и три спортивных зала. Благодаря этому у школьников появилась возможность проводить мероприятия, а также заниматься физкультурой и различными видами спорта на профессиональном уровне — все необходимое оснащение, от волейбольных стоек до баскетбольных колец, было смонтировано с учетом конструктивных особенностей помещений.

«Оснащение школы-новостройки в Майкопе — часть нашей системной работы по созданию современных образовательных пространств. Это подтверждают наши многочисленные проекты “под ключ” в различных регионах страны, включая создание детского технопарка “Кванториум” в Майкопе. Наша работа нацелена на развитие полноценной и гармоничной образовательной среды, поэтому мы обеспечиваем не только оснащение, но и методическую поддержку педагогов в работе с новой техникой. “Софтлайн Решения” готова к дальнейшему сотрудничеству как в рамках капитального ремонта школ, так и при строительстве новых учебных заведений», — отметил Виталий Гаврицков, руководитель направления «Образование» департамента отраслевых решений ГК Softline.

«Открытие новой школы им. Р.С. Торохова — значимое событие для региона. Благодаря сотрудничеству с “Софтлайн Решениями” нам удалось создать настоящий цифровой образовательный центр, оснащенный по последнему слову техники. Хотим отметить комплексный подход нашего ИТ-партнера: нам предоставили не разрозненное оборудование, а целостную и технологичную экосистему для обучения. Особую ценность представляет оснащение профильных кабинетов и планетариев, что позволяет нам на практике реализовывать востребованные программы инженерного и естественно-научного направлений. Мы уверены, что такая современная среда поможет нашим детям раскрыть таланты и получить качественное образование», — сказала начальник отдела экономики, бюджетного планирования и закупок комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Майкоп» Людмила Золотарева.