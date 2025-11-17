От абонемента до клубов по интересам: как меняется роль библиотек

Сервису по поиску работы SuperJob выяснил, как меняется роль библиотек в современном обществе. Петербуржцы и москвичи посещают библиотеки активнее жителей регионов. В опросе приняли участие пять тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 13% россиян, 10% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а еще 14% — раз в несколько лет. Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские. 6 из 10 экономически активных россиян не ходят в библиотеки: «Читаю электронные книги»; «Читать люблю, но каждые две недели ходить продлять — не мое»; «Слушаю аудиокниги или покупаю книги себе».

Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто ходит в библиотеки: 17% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 12%, среди респондентов со средним специальным — 6%. Россияне с зарплатой до 80 тыс. посещают библиотеки активнее тех, кто зарабатывает больше.

Среди тех, кто библиотеки посещает, наиболее востребованными услугами остаются традиционные: читальный зал (44%) и абонемент (32%). Однако их популярность неуклонно снижается. В то же время новые форматы активностей набирают обороты: популярность творческих мастерских и мастер-классов за восемь лет выросла с 10 до 18%, концертов и мероприятий — с 11 до 16%, клубов — с 2 до 5%.

Петербуржцы и москвичи посещают библиотеки чаще и активнее жителей нестоличной России: в двух столицах библиотечное движение развито лучше и предоставляет больше возможностей досуга, чем в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто пользуется читальными залами (48 и 45% соответственно против 32% в регионах), посещает концерты (17 и 20% против 11%). В культурной столице больше тех, кто состоит в читальных клубах (7% против 3% в Москве и 4% регионах).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 729. Время проведения: 1 октября — 13 ноября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: пять тыс. респондентов.