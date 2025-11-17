Мультиагентная платформа «Цифровой офис»: российское ИИ-решение для автоматизации рутинных процессов в корпоративной среде

Компания ZeBrains, российский разработчик корпоративных решений на основе искусственного интеллекта, объявила о запуске собственной мультиагентной платформы «Цифровой офис ZeBrains AI». Новое решение позволяет компаниям автоматизировать рутинные процессы, интегрировать ИИ в корпоративные системы и достигать реальных бизнес-результатов. Об этом CNews сообщили представители ZeBrains.

Платформа включает оркестратор, который распознает запросы в свободной форме, выстраивает план действий и координирует работу встроенных, специализированных ИИ-агентов. Каждый агент отвечает за свою задачу — обработку почты и документов, работу с таблицами, поиск информации, транскрибацию аудио и другие операции. Решение поддерживает подключение внешних и корпоративных LLM-моделей.

Каталог готовых сценариев охватывает HR-контур (анализ кандидатов, eNPS), финансы (контроль задолжности, прогнозирование выручки), юриспруденцию (проверка договоров), продажи (разработка коммерческих предложений, работа c CRM), маркетинг (конкурентный анализ) и первую линию поддержки (обработка тикетов).

Главным отличием мультиагентной платформы «Цифровой офис» является сервисная модель внедрения: разработчик сопровождает проект на всех этапах, начиная с анализа текущих процессов и оценки ROI, переходя к настройке агентов и дообучению моделей, внедрению в процессы компании и обучению сотрудников, завершая поддержкой и дальнейшим развитием ПО.

Одним из ключевых направлений стала интеграция с корпоративными системами, прежде всего с «1С». Отдельная модификация ZeBrains AI × «1С» — позволяет автоматизировать работу с бухгалтерскими, кадровыми и складскими данными. Среди встроенных сценариев — расчет заработных плат, анализ себестоимости, ABC/XYZ-анализ номенклатуры, обработка накладных и актов через OCR-модуль, а также формирование отчетов на основе данных из «1С» и Excel.

Платформа уже применяется в компаниях из сфер ритейла, промышленности, Horeca, инвестиционного управления. Внедрение мультиагентной платформы «Цифровой офис» позволяет: снижать нагрузки на поддержку — до 60%; сокращать время на поиск и обработку информации — на 50%; снижать количество ошибок, связанных с человеческим фактором — на 30%; ускорять выполнение типовых задач (например, формирование отчетов) — до трех минут.

Доступны две модификации платформы: базовая, рассчитанная на быстрый старт в среднем бизнесе, и enterprise-версия — с повышенными требованиями к безопасности, отказоустойчивости и интеграции с корпоративной инфраструктурой.

«Рынок мультиагентных платформ формируется, но большинство продуктов остаются универсальными и не учитывают реальные потребности российских компаний. Платформа «Цифровой офис» — это партнер по ИИ-трансформации бизнеса: мы внедряем ее совместно с клиентом, адаптируем под конкретные процессы и фокусируемся на рутинных операциях с высоким потоком и интеграции в корпоративные, зачастую неповоротливые, системы. Такой подход позволяет сделать ИИ частью управленческого контура и добиться измеримого эффекта», — сказал Рамиль Зайнеев, CEO и сооснователь ZeBrains.