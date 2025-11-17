CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Melon Fashion Group разместила ключевые системы в облаке Cloud.ru и повысила уровень надежности и защиты от потери данных

Melon Fashion Group, один из участников российского fashion-ретейла, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, перенес часть ecom-инфраструктуры собственных интернет-магазинов на платформу Cloud.ru. Миграция — часть реализуемой компанией мультиоблачной стратегии по снижению рисков, простоев и потери данных в случае форс-мажорных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Теперь на платформе Cloud.ru размещены стратегически важные для бизнеса онлайн-сервисы. Доступность и отказоустойчивость ИT-сервисов Melon Fashion Group повысили за счет настроенной репликации данных в облачное хранилище. Настроенный DRaaS обеспечивает бесперебойную работу и доступность ИТ-сервисов для пользователей.

«Наличие отказоустойчивой инфраструктуры особенно актуально в период сезонных акций и распродаж, когда трафик на сайтах и объем заказов достигают пиковых значений. В 2025 г. многие столкнулись с внеплановыми простоями в работе ИТ-систем или потерей данных. Мультиоблачный подход позволяет сократить время недоступности сервиса в случае нештатной ситуации путем его оперативного переключения на другое облачное плечо, обеспечить сохранность данных резервным копированием на другой площадке и оперативно получить недостающие сервисы», — сказал Дмитрий Александров, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры Melon Fashion Group.

«Мы сосредоточились на создании для Melon Fashion Group безопасной и отказоустойчивой облачной инфраструктуры. Благодаря качественному взаимодействию между командами Cloud.ru и MFG, удалось обеспечить надежность работы онлайн-сервисов и защиту данных, что особенно важно для ритейлера с высокой динамикой продаж. Кроме того, миграция в облако в перспективе позволит компании бесшовно внедрять в свою ИТ-инфраструктуру решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — отметил Родион Будченко, руководитель направления в Cloud.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

В России создали подводный дрон, способный доставлять и запускать БПЛА

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Власти разрешили беспилотным грузовикам в России ездить без водителя-испытателя в кабине

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/