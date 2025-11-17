Melon Fashion Group разместила ключевые системы в облаке Cloud.ru и повысила уровень надежности и защиты от потери данных

Melon Fashion Group, один из участников российского fashion-ретейла, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, перенес часть ecom-инфраструктуры собственных интернет-магазинов на платформу Cloud.ru. Миграция — часть реализуемой компанией мультиоблачной стратегии по снижению рисков, простоев и потери данных в случае форс-мажорных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Теперь на платформе Cloud.ru размещены стратегически важные для бизнеса онлайн-сервисы. Доступность и отказоустойчивость ИT-сервисов Melon Fashion Group повысили за счет настроенной репликации данных в облачное хранилище. Настроенный DRaaS обеспечивает бесперебойную работу и доступность ИТ-сервисов для пользователей.

«Наличие отказоустойчивой инфраструктуры особенно актуально в период сезонных акций и распродаж, когда трафик на сайтах и объем заказов достигают пиковых значений. В 2025 г. многие столкнулись с внеплановыми простоями в работе ИТ-систем или потерей данных. Мультиоблачный подход позволяет сократить время недоступности сервиса в случае нештатной ситуации путем его оперативного переключения на другое облачное плечо, обеспечить сохранность данных резервным копированием на другой площадке и оперативно получить недостающие сервисы», — сказал Дмитрий Александров, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры Melon Fashion Group.

«Мы сосредоточились на создании для Melon Fashion Group безопасной и отказоустойчивой облачной инфраструктуры. Благодаря качественному взаимодействию между командами Cloud.ru и MFG, удалось обеспечить надежность работы онлайн-сервисов и защиту данных, что особенно важно для ритейлера с высокой динамикой продаж. Кроме того, миграция в облако в перспективе позволит компании бесшовно внедрять в свою ИТ-инфраструктуру решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — отметил Родион Будченко, руководитель направления в Cloud.ru.