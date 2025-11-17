CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» усилил сеть 4G в Чечне

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать сигнал голосовых соединений сразу в нескольких районах республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор развил телеком-инфраструктуру в крупнейших городах региона — Грозном, Аргуне, Гудермесе, а также в населенных пунктах Урус-Мартановского, Серноводского, Шелковского районов.

Оборудование работает в различных частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и качественное проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. Улучшения заметны не только в густонаселенных и туристических районах, но и на окраинах, в дачных и садовых товариществах, в горных и предгорных районах. Так, оператор увеличил зону присутствия в районе Советского заказника, находящегося на северном склоне Большого Кавказа.

«Близится Новый год и длинные зимние каникулы. В это время мы ежегодно наблюдаем повышение интернет-активности. Наша задача не только в праздничные дни, но и в будни создавать комфортную цифровую среду для жителей и гостей. Мы ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

