«Контур» и Trucker запустили пилотный проект по внедрению ЭТрН в «Национальной нерудной компании» ​

Логистическая платформа TMS (TMC) от бренда Trucker и сервис «Логистика» от «Контура» реализовали бесшовную интеграцию. Чтобы протестировать, как переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) работает на практике, разработчики логистических решений запустили пилотный проект с «Национальной нерудной компанией». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Производитель нерудных материалов «Национальная нерудная компания» (ННК) использует Trucker как основное решение для управления логистикой. Задолго до обязательного перехода на ЭТрН компания начала готовиться к новым правилам и весной 2025 г. запустила пилотный проект.

Алексей Большанин, коммерческий директор ННК: «Мы понимаем, что такое логистика на потоке, и знаем цену простой ошибки в бумажном документе. Поэтому решили действовать на опережение и протестировать электронный формат накладной заранее. В ходе пилотного проекта за два месяца мы оформили более 50 ЭТрН, проверили разные сценарии перевозок — от стандартных до переадресовки и замены водителя. Для нас это был шанс оценить эффект, которого мы сможем добиться при переходе на транспортный ЭДО во всей группе компаний».

Пилотный проект проходил на предприятии «Павловск Неруд». В роли перевозчика выступила воронежская организация «Бетон Стар Плюс», грузополучателями стали строительные компании «Гранддорстрой» и «Регион Строй Воронеж». В проекте участвовали 17 водителей и четыре офисных сотрудника.

Оформление каждого документа шло по следующему сценарию: заказ формировался на основе данных из ERP-системы заказчика и поступал в TMS от Trucker, на его основе пользователь создавал ЭТрН. Все поля заполнялись автоматически, кроме фактического веса груза и времени прибытия или убытия. Водитель подтверждал документ в мобильном приложении TMS Driver, перевозчик подписывал его квалифицированной электронной подписью из офиса. Все участники заранее получили сертификаты электронной подписи, что позволило сразу перейти к полноценной работе.

В итоге время подписания ЭТрН сократилось вдвое: на цифровой документ в среднем уходила одна минута вместо пяти, которые ранее сотрудники тратили на печать и подписи трех-четырех экземпляров бумажного документа. Автоматическое заполнение исключило ошибки, отпала необходимость пересылать бумажные накладные, ждать курьеров или тратить время в очередях.

Ключевым препятствием к масштабированию результатов проекта стала необходимость подписания ЭТрН водителями и грузополучателями с помощью мобильных устройств.

Алексей Серов, руководитель группы проектного внедрения сервиса «Логистика» от «Контура»: «Сейчас подписание КЭПом выполняет специалист в офисе, поэтому другим участникам приходится ждать. В идеале сотрудники должны иметь возможность подписывать документы прямо из мобильного приложения. Trucker и «Контур» уже работают над интеграцией с мобильными устройствами, чтобы сделать процесс быстрее и удобнее для всех сторон».

Масштабирование проекта на всю группу компаний позволит не только экономить время, но и полностью исключить потери документов, а также удаленно контролировать статусы накладных с любого устройства.

Антон Грицкевич, руководитель направления развития продукта Trucker: «Это был осознанный вызов: внедрять ЭТрН не в теории, а в реальности, со всеми нюансами и рисками. И мы справились. Сегодня у нас — не просто тест, а полноценный опыт, который показывает, как можно переходить на электронный формат без потери качества процессов и с ощутимыми выгодами для всех участников перевозки».

Trucker и «Контур» планируют расширить использование ЭТрН на весь пул перевозок «Национальной нерудной компании». Интеграция уже доступна для всех пользователей платформы.